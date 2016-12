Das Problem mit der Sauberkeit im Gotthardtunnel

Nur ein sauberer Gotthardtunnel ist ein sicherer Tunnel. Das haben Juristen der SBB in Ausführungen ans Bundesverwaltungsgericht in aller Deutlichkeit dargelegt. Ein verzögerter Beginn der Putzarbeiten könne zu «Systemstörungen, Komplettausfällen oder Unfällen führen». Es sei zwingend, dass die Reinigungsarbeiten am 1. Januar 2017 auf­genommen würden. Wenige ­Monate vor der Inbetriebnahme des Tunnels Mitte Dezember hielten sie sogar fest, «jede Verzögerung» der Vergabe des Tunnelreinigungsauftrages an eine Reinigungsfirma «gefährde die rechtzeitige Inbetriebnahme des schweizerischen Jahrhundertbauwerks mit schwerwiegenden Folgen auf den alpenquerenden Verkehr und das Verhältnis zu den Nachbarstaaten».

Nicht klar, wer da putzt

Trotz der Wichtigkeit der Putzarbeiten ist bis heute nicht klar, wer die beiden je 57 Kilometer langen Röhren in den nächsten Jahren reinigen wird. Der Grund: Die SBB haben das Beschaffungsverfahren für den Grossauftrag zu spät durchgeführt. Sie haben zwar den im April ausgeschriebenen Auftrag bereits im Juli an die ISS Kanal Services AG aus Sarnen vergeben. Was die SBB jedoch nicht einkalkuliert haben: dass bei der Auftragsvergabe übergangene Firmen um den Prestigeauftrag im längsten Tunnel der Welt kämpfen würden und die definitive Auftragsvergabe damit um ­Monate verzögern könnten. Und nun ist genau das eingetroffen: Die im Beschaffungsverfahren unterlegene Firma Brügger HTB GmbH aus dem Berner Oberland hat die Auftragsvergabe an die ISS Kanal Services AG vor dem Bundesverwaltungsgericht angefochten.

Die Konkurrentin ISS Kanal Services AG sei zwar günstiger, habe aber null Erfahrung in der Eisenbahntunnelreinigung (siehe Zweittext). In der Folge hiess das Gericht in einer Zwischenverfügung Ende Oktober vorerst einmal die sogenannte aufschiebende Wirkung gut. Das bedeutet, dass die SBB den Tunnelputzauftrag erst vergeben dürfen, wenn das Gericht definitiv geklärt hat, wem der Auftrag zusteht. Deshalb steht nun auch nach der fahrplanmässigen Inbetriebnahme in den Sternen, wer im längsten Tunnel der Welt Kilometer für Kilometer Staub und Schmutz absaugen darf. Bis zum endgültigen Entscheid dürfte noch erhebliche Zeit ins Land streichen. Denn nach dem Bundesverwaltungs­gericht können die Firmen den Entscheid auch noch ans Bundesgericht weiterziehen.

Selbst verschuldet

Im Zwischenentscheid stellen die Richter den SBB ein schlechtes Zeugnis aus: Sie hätten sich die Suppe selber eingebrockt, die geltend gemachte Dringlichkeit sei «zumindest teilweise selbst verschuldet». Die SBB hätten die Ausschreibung laut Gericht ohne weiteres früher ansetzen können. Damit wäre die Bahn nie das Risiko einer verzögerten Inbetriebnahme des Tunnels und «schwerwiegender Folgen» eingegangen.

Das Staatsgeheimnis

Für die Öffentlichkeit bleibt geheim, wie die Bahn die sicherheitsrelevante Sauberkeit in den Tunnelröhren nun bis zum Ende des Gerichtsverfahrens gewährleistet. SBB-Sprecher Reto Schärli will mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht sagen, wer in dieser Zeit für die Sauberkeit zuständig ist. Der um Fakten verlegene Sprecher beteuert mit blumigen Worten: «Wir können Ihnen versichern, dass die SBB den Gotthard-Basistunnel in optimalen Zustand halten und ein reibungsloser Bahnbetrieb gewährleistet ist.» Die Frage, warum genau der Staatsbetrieb wegen eines laufenden Verfahrens geheim halten muss, wie die Sauberkeit im längsten Tunnel der Welt garantiert wird, lässt Schärli offen. Auch die beiden Firmen wollen sich nicht äussern.

Das Gericht hat den SBB zwar ausdrücklich erlaubt, den Reinigungsauftrag während der Dauer des Verfahrens gewissermassen als temporäre Notlösung freihändig an eine beliebige Firma zu vergeben. Für die Reinigungsarbeiten sind allerdings teure Spezialmaschinen notwendig. Nur sehr wenige Firmen in der Schweiz verfügen über solche ­Gerätschaften. Ob eine Firma mit Tunnelerfahrung in so kurzer Frist temporär freie Kapazitäten zur Verfügung stellen konnte, bleibt zumindest fraglich. Die Richter zweifelten auch bei der Zuschlagsempfängerin, der ISS Kanal Services AG, an, ob sie in Anbetracht der hohen Investitionen bei dem unsicheren Ausgang des Verfahrens dazu Hand bieten würde, für wenige Monate am Gotthard einzuspringen.

