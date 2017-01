Die Impfstrategie muss vor allem Klarheit schaffen

Kaum ein Thema im Gesundheitswesen bewegt die Gemüter so sehr wie das Impfen. Die Meinungen gehen weit auseinander, und in diesem Spannungsfeld legt der Bundesrat nun eine nationale Strategie fest mit dem Ziel, den Impfschutz der Bevölkerung zu op­timieren. Gemäss Mitteilung verfolgt er drei Schwerpunkte: ein verstärktes En­gagement der Akteure, die Abgabe von sachbezogenen Informationen an die Bevölkerung und einen erleichterten Zugang zu Impfungen.

Bei allen drei Schwerpunkten muss das Ziel vor allem eines sein: Klarheit schaffen – auf jeden Fall dort, wo es Klarheit gibt. Derzeit ist es für Laien nämlich nicht einfach, den Überblick darüber zu ge­winnen, welche Impfungen man dringend und welche weniger dringend braucht und wo man sie zu welchem Preis erhält. Das kann einen davon abhalten, sich mit dem Thema überhaupt zu befassen sowie Impflücken zu erkennen und diese zu schliessen.

Natürlich: Wer regelmässig in Behandlung ist, kann sich von seinem Arzt oder seiner Ärztin das Nötige erklären lassen – sofern diese Fachperson bereit ist, sich auf ein möglicherweise längeres Gespräch einzulassen. Wer sich aber auf eigene Faust darum kümmern will, ist auf verständliche Informationen angewiesen: Welche Impfung ist in welcher Situation nötig? Welche Wirkung hat sie, und wann braucht es eine Auffrischung? Kann man Kinder auch später impfen, und erinnert jemand daran? Sind Einzelimpfungen möglich, oder muss man mit einer Kombinationsimpfung rechnen? Zu solchen Fragen sind auf Bundesebene bereits Faktenblätter erhältlich. Auch der Impfplan enthält alle Empfehlungen und Richtlinien, für Laien ist er aber ein harter Brocken.

Zu hoffen ist, dass es dank der Strategie aber auch auf ganz praktische Fragen klare Antworten geben wird. Etwa auf jene, wo man sich impfen lassen kann. Dies ist derzeit natürlich bei Ärzten in Praxen möglich. Manchmal aber auch in Apotheken. Ob Apotheken allerdings impfen dürfen und welche Impfungen sie anbieten können, kann sich von Kanton zu Kanton ändern. Das ist einer guten Übersicht nicht dienlich. In einer Übergangsphase befindet sich zudem die Dokumentation. Hat das gute alte Impfbüchlein wirklich ausgedient, ist der elektronische Impf­ausweis besser, oder wird mit dem elek­tronischen Patientendossier sowieso alles gut? Schliesslich wünscht man sich, dass dank der Strategie eine einfache Antwort möglich wird auf die Frage, welche Kosten bei welcher Impfung auf einen zukommen. Der Bundesrat will Möglichkeiten prüfen und erwägt, Impfungen von der Franchise zu befreien, damit man weniger selber bezahlen muss.

Wer Impfungen ablehnt, wird wegen einer nationalen Strategie seine Meinung nicht ändern. Wer unsicher ist oder offene Fragen hat, dem kann eine solche helfen, wenn sie die erhoffte Klarheit bringt. (Berner Zeitung)