Vor 500 Jahren schlug Martin Luther seine 95 Thesen an das Wittenberger Kirchentor und spaltete damit die Kirche. Sind Sie stolz darauf, reformiert zu sein?

Gottfried Locher: Ich kann nicht auf etwas stolz sein, das ich mir nicht selber verdient habe. Ich bin dankbar für das Gute, das die Reformation unserem Land gebracht hat. Ihr Ziel war Erneuerung der Kirche, nicht deren Spaltung.

Was bedeutet Ihnen die Reformation?

Sie ist Teil meiner Identität. Sie gibt mir Freiheit im Umgangmit Meinungen und Glaubensfragen. Reformiert sein geht für mich nicht, ohne selber zu ­denken.

Sie sind der oberste Reformierte der Schweiz. Was tragen Sie zum Jubiläumsjahr bei?

Ich möchte den reformatorischen Freiheitsgedanken ins Zentrum rücken und Mut machen für Zivilcourage, Meinungsvielfalt und für eine gute Streitkultur. All das gilt es gegen alle Arten von Fundamentalismus zu verteidigen.

Viele mögen spröden, reformierten Predigten nicht folgen.

Es gibt auch glänzende Predigten. Aber es stimmt, Gottesdienst ist mehr als Predigt. Das Ritual ist auch wichtig. Am besten beides: eine gute Predigt eingebettet in eine gute Liturgie.

Reformiert heisst auch protestantisch. Wo bleibt der Protest?

Keine Sorge, wir protestieren, wenns sein muss. Zum Beispiel die Berner Kirche: Sie hat kürzlich Stellung bezogen zum Kirchenasyl. Wir sagen Nein zu allem, was die Menschen klein macht. Nötig ist Protest auch, weil unsere Zeit den Glauben an den Rand drängt.

«Wenn die Kirche es allen recht machen will, hat sie nichts mehr zu sagen. Die Kirche soll immer auch das sagen, was wir nicht gerne hören.»



Stimmt. Die Leute kehren der Kirche den Rücken. Ist nach 500 Jahren die Luft draussen?

500? Über 2000 Jahre sind es. Die Kirche ist die älteste Institution der Welt. Reformieren muss man sie immer wieder, damit sie den Draht zu den Menschen behält. In der Schweiz leben gut zwei Millionen Reformierte.

Es werden aber ständig weniger. Wohin führt das?

Die Kirche ist keine Firma, die möglichst viele Kunden braucht. Sie ist eine Gemeinschaft, die von jenen lebt, die sich daran beteiligen. Übrigens sind die Reformierten fast überall auf der Welt Minderheiten. Ihrem christlichen Zeugnis schadet das nichts. Wenn die Kirche auch bei uns kleiner wird, dann ist das halt so.

Das tönt fatalistisch.

Im Gegenteil, das befreit. Wir sind nicht besser, wenn wir grösser sind. Wichtiger als die Mitgliederzahl ist, dass unsere Kirche da ist für die Menschen, die sie brauchen. Und dass sie das Evangelium lebt.

Die Kirche predigt globale Toleranz, viele aber plagen in Zeiten des Umbruchs Ängste. Haben sich die Kirche und ihre Mitglieder voneinander entfremdet?

Unsere Kirche kann jung und alt eine innere Heimat bieten, erst recht in Not, Einsamkeit oder in einer Lebenskrise. Aber sie muss Ecken und Kanten behalten. Wenn sie es allen recht machen will, hat sie nichts mehr zu sagen. Die Kirche soll immer auch das sagen, was wir nicht gerne hören.

Als Mahnerin, Besserwisserin?

Nein, eher als «Briefträgerin». Wir geben weiter, was wir in der Bibel entdecken. Darin ist mehr als genug Futter für die Seele. Wir sollen Christus folgen. Selbst gebastelte Wahrheiten brauchen wir nicht.

Auf was freuen Sie sich im Jubiläumsjahr besonders?

Auf den 18. Juni. Dann treffen sich Reformierte aus der ganzen Schweiz im Berner Münster. Auch Gäste aus dem Ausland sind dabei, zum Beispiel der Erzbischof von Canterbury oder aus Rom Kardinal Kurt Koch.

Sollte man die Zeit der Spaltung jetzt nicht endlich beenden?

Die Zeit ist nicht reif dafür. Es gibt noch wichtige Unterschiede. Aber Spitzfindigkeiten haben keinen Platz mehr. Wir sollten möglichst viel gemeinsam machen. Miteinander sind wir glaubwürdiger als gegenein­ander.



Gottfried Locher (50) ist seit 2011 Ratspräsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds SEK. Er macht als höchster Reformierter der Schweiz den Auftakt zu einer Interviewserie mit Theologen unterschiedlichster Herkunft zur Reformation in dieser Zeitung. (Berner Zeitung)