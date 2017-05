Fast jeden zweiten Kilometer legen wir in der Freizeit zurück

Egal, ob mit dem Auto, per Bahn, zu Fuss oder neuerdings mit dem E-Bike: Wir sind dauernd unterwegs. Allerdings hat die Strecke, die wir täglich zurücklegen, in den letzten fünf Jahren kaum zugenommen.

2015 waren es im Schnitt 36,8 Kilometer pro Tag, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten «Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2015» hervorgeht, den das Bundesamt für Raum­entwicklung und das Bundesamt für Statistik gemeinsam durchgeführt haben. Für die Studie sind 57'090 Personen befragt worden.

Freizeit: Wichtigstes Reiseziel

Allen Umweltbestrebungen zum trotz sind wir nach wie vor am liebsten mit dem Auto unterwegs: Fast zwei Drittel der täglichen Reisestrecke, sprich 24 Kilometer, fahren wir im Auto.

Das Zugfahren hat in den letzten fünf Jahren zwar leicht zugenommen, aber insgesamt kommt die Bahn auf bloss 20 Prozent (7,5 km). Knapp 2 der täglichen 37 Kilo­meter werden zu Fuss absolviert, 1,5 Kilometer mit dem öffentlichen Verkehr. So weit, so einleuchtend.

Verblüffend scheint hingegen, dass unser wichtigster Reisezweck die Freizeit ist. Volle 44 Prozent der 37 Kilometer legen wir für Freizeitaktivitäten zurück. Der Arbeitsweg macht nur knapp ein Viertel aus. Die Freizeit bleibt selbst dann knapp wichtigster Verkehrszweck, wenn wir lediglich die Werktage betrachten.

Intuitiv würde man meinen, dass es sich gerade umgekehrt verhält. Am Morgen fährt man zur Arbeit und gegen Abend wieder nach Hause, wo man dann auch bleibt. Weil man kochen muss, Hausaufgaben mit den Kindern erledigt und noch di­verse Medien konsumieren will, bevor man todmüde ins Bett fällt. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.

Betrachtet man die Freizeitmobilität an Werktagen nach Altersgruppen, wird schnell klar, dass Kinder und Jugendliche, vor allem aber Rentner die Statistik nach oben treiben. Die über 65-Jährigen sind an einem gewöhnlichen Wochentag rund 23 Kilometer weit unterwegs, zum grössten Teil (63 Prozent) allerdings für die Mission Freizeit.

Bei den 25- bis 64-Jährigen sieht die Welt ganz anders aus. An Werktagen legen sie 43 Kilometer zurück, davon entfallen die meisten auf den Weg zur Arbeit (34 Prozent). Erst an zweiter Stelle steht mit 26 Prozent die Freizeit.

Beizenbesuch vor Sport

Der hohe Anteil der Freizeit­mobilität an Werktagen lässt sich mit dem Verhalten von Senioren und Jugendlichen aber nicht voll­ends erklären. Die Freizeitakti­vität selbst spielt ebenfalls eine Rolle. Denn wer nach der Arbeit noch eine Runde Joggen geht oder sich am Abend aufs Velo schwingt, legt schnell mal einige Kilometer zurück.

An gewöhnlichen Werktagen dienen jedoch die meisten Freizeitwege dem Beizenbesuch (23 Prozent), erst danach folgen sportliche Aktivitäten (16 Prozent). Offenbar treffen sich viele unter der Woche auch mit Bekannten oder Verwandten (18 Prozent) oder gehen spazieren (22 Prozent).

Auch hier lohnt sich ein Blick auf die verschiedenen Altersgruppen. Betrachtet man die Freizeitaktivitäten unter der Woche, fällt auf, dass Kinder und junge Menschen bis 25 Jahre die meisten Freizeitwege für Sport (26 Prozent) und für Besuche bei Freunden (21 Prozent) zurück­legen.

Bei den 25- bis 64-Jährigen steht der Sport an Werktagen hingegen erst an vierter Stelle. Am liebsten fahren sie in eine Beiz (26 Prozent), am zweit­liebsten nutzen sie Freizeit­strecken für nicht sportliche Aktivitäten.

Sprich: Sie gehen nach der Arbeit wahrscheinlich an die frische Luft. Mit dem Hund spazieren. Oder mit den Kindern auf den Spielplatz. Bei den Senioren nehmen solche Freizeitwege erwartungsgemäss den grössten Posten ein (28 Prozent), gefolgt von Restaurantbesuchen (22 Prozent). Logisch auch, dass die Wege für sportliche Aktivitäten gerade mal 9 Prozent ausmachen.

80-Jährige mögen das Auto

Immer mehr alte Menschen fühlen sich noch fit genug fürs Auto. 1994 legten die über 80-Jährigen nur 17 Prozent ihrer täglichen Wegetappen am Steuer zurück, mittlerweile sind es 31 Prozent.

Gleichzeitig sind die Menschen dieser höchsten Altersgruppe immer seltener zu Fuss unterwegs: Während sie 1994 noch 63 Prozent der Strecken an der frischen Luft zurücklegten, lassen sie sich heute nur noch auf 53 Prozent ihrer Wegabschnitte von den eigenen Beinen tragen. Eine ähnliche Entwicklung hin zu mehr Mobilität ist auch bei den 65- bis 79-jährigen Rentnern festzustellen.

Als Etappe definiert das Bundesamt für Statistik Strecken, welche eine Person mit demselben Verkehrsmittel zurücklegt, wobei das Statistikamt auch das Zufussgehen als Verkehrsmittel zählt. Aus der Etappenstatistik geht zwar nicht klar hervor, ob die gezählten Personen selber am Steuer sassen oder ob sie sich als Beifahrer chauffieren liessen.

Eine andere Statistik liefert aber klare Indizien, dass sich immer mehr ältere Menschen noch selber mit dem Auto auf die Strasse trauen. Der Anteil der über 65-Jährigen, die noch einen gültigen Führerausweis haben, stieg seit 1994 rasant von rund 45 Prozent auf fast 70 Prozent.

Vielfahrer sind zumindest die ganz Alten, also die über 80-Jährigen, nicht. Im Schnitt legten sie im Auto täglich nur 6,2 Kilometer zurück. Im Vergleich dazu treten die 40-Jährigen täglich während 30 Kilometern aufs Gaspedal. Ähnliches wie für die über 80-Jährigen gilt wiederum auch für die jüngeren Rentner: Sie fahren im Tagesschnitt deutlich weniger als die 40-Jährigen.

Auch junge fahren Auto

Während die Rentner für einen immer grösseren Anteil ihrer Wege das Auto benutzen, besteht bei den jüngeren Generationen ein leichter Trend vom Auto weg: So legen die 25- bis 34-Jährigen aktuell nur noch 36 Prozent ihrer täglichen Reiseetappen in Personenwagen zurück. Das entspricht einem Rückgang von 6 Prozent seit 1994.

Allerdings scheint sich die Jugend nicht wirklich abzuwenden vom Auto. Das zeigt eine über­raschende Trendwende bei den Führerausweisen. Während der Anteil der 18- bis 24-Jährigen mit Führerausweis zwischen 1994 und 2010 kontinuierlich von 70 auf knapp unter 60 Prozent sank, stieg der Anteil der Führerausweise in dieser Altersgruppe wieder leicht um rund 2 Prozent.

(Berner Zeitung)