Mütter sollen Arbeitspensen erhöhen

Seit über zehn Jahren unterstützt der Bund die Schaffung neuer Krippenplätze. Neu werden Bundesgelder auch für be­stehende Plätze fliessen (siehe Infobox). Laut dem Bundesrat ist die familienergänzende Kinderbetreuung derzeit für viele Eltern zu teuer. Für sie lohne sich ein Zweiteinkommen gar nicht, weil es für die Betreuung der Kinder draufgehe.

Familienpolitik ist eigentlich Sache von Kantonen und Gemeinden. Doch dem Bundesrat geht es bei der Verbilligung von Krippenplätzen nicht nur um ­Familienpolitik, wie er in seiner Botschaft an das Parlament deutlich machte.

Er hat vielmehr den Arbeitsmarkt im Fokus und das Ziel, für diesen inländische Arbeitskräfte zu gewinnen. Konkret steht also hinter der finanziellen Unterstützung von Krippenplätzen die Absicht, dass Mütter ihre Stellenprozente auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. Ob diese Rechnung aufgeht, daran gibt es Zweifel.

Beide Vollzeit?

Die allermeisten Väter in der Schweiz arbeiten Vollzeit. Im Gegensatz zu früher gehen heute auch die meisten Mütter einer bezahlten Arbeit nach. 80 Prozent der Mütter, die mit einem Partner zusammenleben, sind erwerbstätig, bei den allein lebenden Müttern sind es gar 90 Prozent.

Das zeigt die Zusammenstellung, die das Bundesamt für Statistik (BFS) letzte Woche veröffentlicht hat. Allerdings sind Frauen mit Kindern meistens Teilzeit tätig. Will der Bund also wie angekündigt das inländische Fachkräftepotenzial besser ausschöpfen, müssen Mütter ihre Stellenprozente erhöhen, ohne dass Väter ihre reduzieren.

Einen konkreten Zielwert gibt der Bund nicht vor. Maximal nutzen liesse sich das Potenzial, wenn sowohl Vater als auch Mutter 100 Prozent arbeiten, man spricht vom Doppelverdienermodell.

Keine Begeisterung

Ist ein solches Modell auch im ­Interesse der Familien? Der Ökonom Mathias Binswanger beschreibt einen Alltag von Vätern und Müttern, die frühmorgens ihre Kinder in die Tagesstätte bringen und sie nach Arbeitsschluss und eiligem Einkauf abholen, um mit ihnen den Rest des Tages zu verbringen, zu kochen und zu haushalten. Am nächsten Tag geht es frühmorgens wieder gleich los.

«Will die Mehrheit der Menschen ein solches Leben?», fragt Binswanger in einem Artikel, der 2014 in der «Weltwoche» erschienen ist. Wenig überraschend laute die Antwort Nein, schreibt Binswanger. Es sei kein Wunder, wenn die Freude an einem solchen Familienalltag auf der Strecke bleibe.

Das propagierte Idealmodell der Doppelverdiener mit Fremdbetreuung in Kindertagesstätten erweise sich oft als «Glücksfalle». Der Ökonom, der auch zum Thema Glück und Einkommen forscht, verwies auf Umfrageergebnisse aus der Schweize­rischen Arbeitskräfteerhebung von 2012.

Diese geben ihm recht: Selbst wenn das Betreuungsproblem gelöst wäre, hätten nur 23 Prozent der Mütter den Wunsch, das Arbeitspensum zu erhöhen.

Das Doppelverdienermodell stösst nicht auf Begeisterung. In einer Bevölkerungsbefragung von 2013 bezeichneten es nur 3 Prozent der Frauen als die beste Aufteilung der Erwerbsarbeit in Familien mit kleinen Kindern. Auch diese Zahlen sind im Bericht des BFS von letzter Woche enthalten.

Sowohl Frauen als auch Männer nannten am meisten Teilzeitarbeit für beide Partner als das beste Modell. Was in der Realität am häufigsten gelebt wird, dass nämlich der Vater Vollzeit und die Mutter Teilzeit erwerbstätig ist, wurde am zweithäufigsten genannt.

Thema Mehrfachbelastung

Aus diesen Ergebnissen lässt sich der Schluss ziehen: Mütter wollen ihre Stellenprozente gar nicht markant erhöhen. Ob finanzielle Anreize sie zum Umdenken bewegen, wird sich deshalb zeigen müssen.

Dies, zumal die Mehrfachbelastung und die Zeitnot bei Vätern und Müttern ein grosses Thema sind. Familien stünden unter Druck, und die Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben bleibe weiterhin hochaktuell, hält denn auch der neuste Familienbericht fest.

Flexiblere Angebote

Das Parlament will Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen: Ein kleiner Teil des nun gesprochenen Bundesgeldes ist für Projekte reserviert, die den Bedürfnissen der Eltern entgegenkommen.

Geld sollen zum Beispiel Projekte erhalten, die Kinder aufnehmen, deren Eltern unregelmässige Arbeitszeiten haben und deshalb auf eine Betreuung ausserhalb der üblichen Öffnungszeiten angewiesen sind. Auch Betreuungsangebote während der Schulferien sollen unterstützt werden können. (Berner Zeitung)