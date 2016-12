«Warmes Bett» lockt Hausbesitzer an

Rolf und Madeleine Bösch entfliehen im Winter gerne dem Nebel von Zug. Die Feiertage verbringt das ältere Ehepaar immer in der Bündner Surselva. So wie sie machen es fast alle Ferienhausbesitzer. Doch High Noon wie zum Jahreswechsel ist bloss noch während der Skiferien und an Ostern. Sonst bleiben die Fensterläden der Zweitwohn­sitze meist zu.

Bis vor kurzem bauten Tourismusgemeinden in der Zwischensaison einfach neue Ferienwohnungen. Das ist nun vorbei. Arbeitsplätze verschwinden, die Stimmung sackt in den Keller – auch in der Surselva im Bündner Oberland. Eine Immobilienfirma aus der Region aber lässt sich nicht ins Jammertal reissen. Sie will den Glaubenssatz demontieren, dass private Eigentümer ihre Wohnungen nicht an Dritte vermieten. «Wir haben begonnen und gelernt», sagt Claudio Quinter kurz und bündig.

Mit seinem Geschäftspartner Gian Derungs lancierte er 2010 die Vermietungsplattform «Warmes Bett» – und traf einen Nerv der Zeit: Ferien werden heute via Internet gebucht. Im Zeitalter der Sharing-Economy ist Teilen trendy geworden.

Immer mehr Übernachtungen

Im sechsten Jahr bietet die Internetplattform 80 Immobilien an. «Neun von zehn vermieten ihr eigenes Feriendomizil», behauptet Quinter. Von Beginn an dabei sind Böschs. Rolf Bösch schmälert Quinters optimistische Sichtweise etwas: «Wir vermieten nur die Ferienwohnung im Parterre. Für unsere eigene im ersten Stock wäre uns dies zu ­umständlich und unflexibel.»

Auch wenn die Schwelle, die eigenen vier Wände zu vermieten, hoch bleibt, gibt es bei einem Zweitwohnungsanteil von 70 Prozent viel Potenzial. Die Zahl der Übernachtungen, die via Plattform gebucht werden, steigt stetig, im Gegensatz zur Gesamtzahl in der Region. Dieses Jahr steuerte «Warmes Bett» bereits 15 000 Übernachtungen bei. Laut den umtriebigen Unternehmern sind dies bereits mehr als 10 Prozent aller Logiernächte in der ­gesamten Surselva. Und das Potenzial sei längst nicht ausgeschöpft, davon ist Quinter felsenfest überzeugt. Er macht es zum Beispiel bei älteren Wohnungsbesitzern aus, deren Kinder nicht dasselbe Interesse an Ferien in den Bergen hätten. Für sie ist die Vermietung eine Alternative zum Verkauf. Aktuell vermietet jeder zwanzigste sein Ferienhaus. Quinter möchte diesen Anteil verdoppeln.

Mut zur Tat

Das Lamento der Tourismusgemeinden geht Quinter gehörig auf den Wecker. An einer kürzlichen Tagung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete zu einer ersten Bilanz nach knapp einem Jahr Zweitwohnungsgesetz liess er das die Anwesenden in einem Vortrag spüren: Ellenlange Konzepte schreiben und auf Subventionen hoffen ist nicht sein Ding. Lieber vertraut er auf seinen Riecher und den Mut zur Tat.

«Das Problem ist nicht die Vermietung, sondern der Service und die Organisation vor Ort.»Claudio Quinter von «Warmes Bett»

Bis jetzt hat sich das Enga­gement für die beiden Immobilienmanager Quinter und Derungs gelohnt. Ferienhausbesitzer springen über ihren Schatten und öffnen die Türen ihres Kleinods für andere oder nutzen zumindest das professionelle Vermietungsangebot. Beides schlägt sich in mehr Gästen nieder.

Vertrauensbasis ist wichtig

Der Erfolg gründe auf zwei Pfeilern, fasst Quinter zusammen: Erstens seien Derungs und er bestens integriert in der Region. Man kenne sich. Das schaffe Vertrauen. Zweitens biete «Warmes Bett» einen Rundumservice. «Das Problem ist nicht die Vermietung, sondern der Service und die Organisation vor Ort», ist Quinter überzeugt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von «Warmes Bett» – je nach Saison 6 bis 18 – kümmern sich um Buchung, Schlüsselübergabe, Reinigung und Inkasso der Ferienwohnungen. 15 Prozent der Nettoeinnahmen gehen an die Plattform, der Rest bleibt bei den Eigentümern. Die Rechnung soll nicht nur für sie, sondern auch für die Region aufgehen.

Duri Blumenthal, Gemeindepräsident von Lumnezia, lobt die Plattform «Warmes Bett» als grossen Erfolg. Allerdings hat die Zweitwohnungsdepression auch ihn angesteckt: Sein Tal leide sehr unter der neuen Gesetzgebung. Rolf Bösch kennt das Problem: «Kürzlich ging eine Schreinerei im Tal in Konkurs», erzählt er. Zusätzliche Feriengäste sind darum essenziell für die Surselva.

Quinter geht davon aus, dass sich das nun eingespielte Konzept, das dieses Jahr für den Prix Montagne nominiert war, auch auf andere Regionen übertragen liesse, Einsatzwillen und Unternehmergeist vorausgesetzt.

(Berner Zeitung)