Wetterkapriolen führen zu Temperatursturz

Nachdem in der ersten Nachthälfte und auch nach Mitternacht besonders im Jura und am Jurasüdfuss mit Böen um 80 bis 90 Kilometern pro Stunde noch starker bis zeitweise stürmischer West- bis Nordwestwind wehte, liess dieser rasch nach.

Die Kaltfront von Tief "Udo" zog dann vom Jura in Richtung Alpen und brachte innert drei bis vier Stunden vom Genfersee bis nach Schaffhausen verbreitet 15 bis gegen 30 Liter Regen pro Quadratmeter. In Mülchi fielen seit Mitternacht 24 Millimeter Regen. Bern liegt mit 22 Millimetern nur knapp dahinter (Stand 07.30 Uhr). Dies schreibt Meteonews am Dienstagmorgen in einer Mitteilung.

Die sogenannte Niederschlagsabkühlung kam voll zum Tragen, und so sanken die Temperaturen auf Tiefstwerte um 0 Grad. Beispielsweise in Bern erfolgte somit ein Temperatursturz um 10 Grad innerhalb von nur gerade drei Stunden. Vielerorts fiel somit in den Morgenstunden zeitweise Schneeregen oder Schnee.

In den Alpentälern wehte derweilen ein mitunter stürmischer Föhn mit Böen bis 100 Kilometern pro Stunde, beispielsweise in Meiringen. Auf dem Jungfraujoch wurden gar Windböen von bis zu 144 Kilomtern pro Stunde gemessen.

Nächste Kaltfront am Nachmittag

In den nächsten Stunden klingt der Niederschlag zunächst vielerorts ab, es folgen besonders um die Mittagszeit auch längere trockene Abschnitte. Am Nachmittag erreicht uns die Kaltfront von Randtief "Volkmar", die Schauertätigkeit nimmt wieder zu, lokal sind auch Blitz und Donner nicht ausgeschlossen.

Zudem frischt der Wind wieder kräftig auf und erreicht zunächst in der Romandie, auf den Jurahöhen und im westlichen Mittelland, am späteren Nachmittag und zum Abend hin auch in der Zentral- und Ostschweiz Sturmböen um 75 bis 90 Kilometer pro Stunde, an exponierten Lagen auch 100 Kilometer pro Stunde und mehr. Auf den Bergen sind weiterhin auch Orkanböen möglich.

Am Mittwoch bleibt es vorerst wechselhaft mit vielen Wolken, zeitweise Regengüssen oder ab rund 1000 Metern Schnee. (flo)