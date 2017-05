«Wir suchen uns in Extremsportlern Ersatzhelden»

Herr Thomä, der Tod von Ueli Steck lässt fast niemanden kalt. Ist mit ihm ein moderner Held gestorben?

Dieter Thomä: Es scheint so. Auf meiner Heldenskala steht Ueli Steck aber nicht so weit oben.

Das sehen viele Menschen anders, die Anteilnahme in der ­Bevölkerung ist riesig. Wie erklären Sie sich das?

Wir müssen erst einmal definieren, was einen Helden ausmacht. Ein Held hat immer zwei Charakteristika. Erstens macht er etwas, das ihn von normalen Menschen abhebt. Er geht Risiken ein, vor denen wir zurückschrecken.

Und zweitens?

Er tut etwas Aussergewöhnliches. Allerdings wird jemand, der einen Kopfstand auf einer Nadel macht, kaum zum Helden stilisiert. Die Tat des Helden muss in uns etwas auslösen, sie muss eine Verbindung zu uns und unseren Idealen herstellen. Insofern ist ein Held jemand, der für uns stellvertretend etwas tut.

Was hat denn Ueli Steck für uns getan?

Die grosse Verbindung zwischen uns und dem Extremsportler ist die Begegnung mit dem Tod.

«Die grosse Verbindung zwischen uns und Ueli Steck ist die Begegnung mit dem Tod.»

Inwiefern?

Wir Normalos haben Mühe, mit dem Tod umzugehen. Wir drücken uns vor ihm, am liebsten hätten wir mit ihm gar nichts zu tun. Ueli Steck hat sich dem Tod offen gestellt. Das bewundern wir, und das macht Steck und viele andere Extremsportler zu Helden.

Aber Extremsportler setzen ihr Leben nicht für andere aufs Spiel, sondern für ihren ganz persönlichen Rekord.

Für die Menschheit vollbringen sie tatsächlich keine grossen Taten. Deshalb sind sie auch nicht für alle Helden. Doch in einem Wanderer- und Bergsteigerland wie der Schweiz können wir uns mit der grossen Leidenschaft von Ueli Steck durchaus identifizieren. Es braucht immer ein Band zwischen der Gesellschaft und einer Person, die Aussergewöhnliches leistet, damit wir sie als Helden wahrnehmen.

Müssen Helden nicht vor allem für Werte einstehen?

Klassische moralische Helden schon. Sie setzen sich für die Werte einer Gemeinschaft ein, die sich selbst nicht traut, für diese einzustehen. Widerstandskämpfer gegen die Diktatur oder Nelson Mandela sind solche Heldentypen. Das Problem ist, dass nicht alle Menschen dieselben Werte haben und dass man Werte gegen andere Werte verteidigen muss. Moralische Helden sind schlicht nicht mehrheitsfähig. Deshalb stilisieren wir zum Beispiel Sportler wie Ueli Steck oder Roger Federer zu Helden, weil wir uns da leichter einigen können.

Wir suchen uns Ersatzhelden wie Ueli Steck?

In einem gewissen Sinne schon. Bei Ersatzhelden tritt das Moralische zugunsten einer Ausnahmefähigkeit in den Hintergrund. Aber eigentlich wünschen wir uns Figuren, die das Gute der Menschheit verkörpern.

Gibt es solche Helden überhaupt?

Auf jeden Fall, aber oft sind es stille Helden.

Zum Beispiel?

Die Helden des Alltags. Menschen, die jemanden aus den Flammen retten oder einen verunglückten Bergsteiger unter Einsatz ihres Lebens ins Tal tragen.

Sind Menschen wie Steve Jobs oder Mark Zuckerberg auch moderne Helden?

In meinen Augen nicht. Sie setzen sich keiner grossen Gefahr aus, und sie mehren mit ihrem innovativen Geist primär das eigene Vermögen. Das passt nicht zu Helden.

Helden müssen selbstlos sein?

Ja, und zwar in dem Sinn, dass sie bereit sein müssen, sich selbst, ihr eigenes Leben zu opfern. Ein weiteres zentrales Charakteristikum ist, dass sich Helden für etwas einsetzen, das nicht nur sie selbst betrifft. Sie schauen quasi über sich hinaus. Deshalb nennt man sie auch die Repräsentanten der Menschheit.

Helden vollbringen mit ihren Taten Aussergewöhnliches, ja Übermenschliches – wie sollen sie da die Menschheit reprä­sentieren?

Sie meinen: Brauchen Menschen Übermenschen? Wir brauchen keine Aliens, die über uns auf einem Thron schweben und verächtlich auf uns herabschauen. Aber wir brauchen Menschen, die uns daran erinnern, das in uns allen Grösseres schlummert, ein Feuer, das vielleicht auch innere und äussere Kämpfe braucht, um sich zu entfalten. Es geht um die Selbstüberwindung. Und diese ist tiefmenschlich.

Braucht ein Held nicht auch eine Portion Grössenwahn?

Nicht unbedingt. Helden müssen sich primär überwinden, um all die Dinge zu tun, die sich andere nicht trauen. Wenn sie auch noch etwas zum ersten Mal tun, wenn sie Grenzen überschreiten, wagen sie einen Schritt ins Unbekannte. Wie soll man da einschätzen, ob man es schafft oder nicht, wenn man keinen Vergleich hat? Wie wollen Sie in diesen unbekannten Sphären Selbstvertrauen von Grössenwahn unterscheiden? Helden sind Menschen, die bereit sind, diese Grauzone zwischen Selbstüberwindung und Selbstüberschätzung auszuloten, ohne zu wissen, ob sie daran scheitern.

Ist Heldentum überhaupt erstrebenswert?

Es ist sogar unverzichtbar.

In einer demokratischen Wohlstandsgesellschaft herrscht doch keine Not oder Krise, die nach einer Heldentat verlangt.

Es gibt tatsächlich eine Art Heldenabschaffung in der Wohlstandsgesellschaft. Aber eine Gesellschaft, die glaubt, alles laufe so glatt und störungsfrei, dass sie gar keine Helden brauche, ist extrem gefährdet.

Weshalb?

Weil wir keineswegs unbedroht sind. Auch Demokratien brauchen eine Bereitschaft zum Heldentum, denn es gibt immer unvermutete Herausforderungen und Situationen, in denen man nicht mehr so weitermachen kann wie bisher. Die jüngsten Entwicklungen auf der Welt müssten uns eigentlich eines Besseren belehren. Leider stecken manche europäischen Gesellschaften in einer Art Vorruhestand – und dieser Zustand ist trügerisch.

Wie meinen Sie das?

Weil sich Gesellschaften nie im Ruhestand, sondern quasi immer in der Mitte des Lebens befinden.

Sie haben eine Vergangenheit und eine Zukunft. Und für Letztere muss man sich wappnen, egal, wie gut es gerade läuft. Helden braucht es deshalb immer.

Wer sind die wahren Helden von heute?

Zum Beispiel der tunesische Obsthändler Mohamed Bouazizi, der den Arabischen Frühling ausgelöst hat, indem er sich verbrannt hat. Nimmt man noch all die bereits erwähnten stillen Helden dazu, dann gibt es vielleicht mehr wahre Helden, als wir meinen. Für mich persönlich sind auch Menschen Helden, die sich gegen autoritäre Regimes stellen. Und derzeit gibt es meiner Meinung nach auch eine neue Heldenkarriere, die vielen offenstünde: Verteidiger der Demokratie.

«Derzeit gibt es meiner Meinung nach eine neue Heldenkarriere, die vielen offenstünde: Verteidiger der Demokratie.»

Dieter Thomä (57) ist Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen. Sein aktuelles Buch heisst: «Puer robustus. Eine Philosophie des Störenfrieds», Suhrkamp, 2016. (Berner Zeitung)