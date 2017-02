10'000 Unterschriften gegen Trump

Die Schweizer Organisation Campax ist empört über den Einreisestopp, den US-Präsident Donald Trump Anfang Februar für sieben islamische Länder verhängt hatte. Campax schreibt in einer Mitteilung, dass dies ein nicht tolerierbarer Akt gegen die Menschenwürde und die Religionsfreiheit sei und fordert, dass der Bundesrat konkrete Massnahmen ergreife. Die Schweizer Regierung soll Trump zur Persona non grata, das heisst zu einer in der Schweiz nicht erwünschten Person, erklären. Würde die Forderung umgesetzt, käme dies einem Einreiseverbot für Donald Trump gleich.

Am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr reichte Campax-Aktivisten ihre Forderung in Form einer Petition bei der Bundeskanzlei ein. Knapp 10'000 Personen hatten diese in den letzten zwei Wochen unterschrieben und somit ihre Solidarität mit der Idee bekundet.

«Diese fast 10’000 Menschen sind nicht einverstanden mit der gegenwärtigen amerikanischen Politik der Ausgrenzung», sagte Andreas Freimüller, Präsident des Vereins Campax, in Bern. «Sollte das Einreiseverbot durch die Regierung Trump neu aufgelegt werden, erwarten wir vom Bundesrat dezidiert kritische Worte. Menschenwürde und Religionsfreiheit sind zu wichtig, als dass sie auf dem Alter der Neutralität geopfert werden dürfen.»

Zusätzlich wollte Campax eine Kopie der Petition bei der amerikanischen Botschaft in Bern einreichen. Diese war jedoch aufgrund des heutigen «President’s Days» geschlossen.

Eine Petition kann jeder Schweizer Bürger einreichen. Eine Mindestanzahl von Unterschriften ist dazu nicht nötig. «Die Behörden sind zwar verpflichtet, vom Anliegen Kenntnis zu nehmen, nicht aber es zu behandeln oder zu beantworten», steht auf der Website des Bundes.

Campax bezeichnet sich als unabhängige Schweizer Organisation, die «Kampagnen zu den wichtigen Fragen unserer Zeit» führt. Sie will die offene Demokratie erhalten und weiterentwickeln. Campax setzt sich ein für eine faire und grüne Wirtschaft «und für eine solidarische Gesellschaft, die aufeinander acht gibt».

Zu Ehren des «President’s Days» trugen die Aktivisten zur Melodie von Happy Birthday einen Anti-Trump-Song vor:

