100 Polizisten stürmen Wohnungen und Moschee

Der Iraker, der wegen Unterstützung der Terrormiliz IS verurteilt wurde, wird entlassen. Dies hat das Bundesstrafgericht in Bellinzona entschieden. Seine Mittäter bleiben in Haft. Mehr...

Peter W. hält sich zur Einvernahme an einem «unbekannten Ort in der Schweiz» auf. Der frühere Partner von Dieter Behring erschüttert via Video-Feed dessen Verteidigung in Bellinzona. Mehr...