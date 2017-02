Adrian Amstutz schiesst gegen Schweiz-Tourismus-Chef

Jürg Schmid, Direktor von Schweiz Tourismus, hat sich ­gehörig in die Nesseln gesetzt: Er hat in der «Tagesschau» auf SRF gesagt, dass immer mehr Chinesen das Land als Individual­touristen bereisen, statt «eingepfercht» in einem Car durch die Schweiz zu fahren.

Die Fachgruppe Car Tourisme Suisse des Nutzfahrzeugverbandes Astag goutiert diese Aussage gar nicht: Es sei schlichtweg respektlos und zeugt von unglaublicher Unkenntnis, wenn der Reisebus so hingestellt werde, dass Gruppenreisende angeblich «eingepfercht» würden, schreibt der Verband in einer Mitteilung.

«Der oberste Schweizer Touristiker rückt damit die Schweizer Carbranche in ein völlig falsches Licht. Das ist inakeptabel», lässt sich Astag-Präsident und SVP-Nationalrat Adrian Amstutz zitieren.

Der Reisecar sei für alle Fahrgäste, egal ob Pauschalreisende oder Einzelpassagiere, eine perfekte Mobilitätslösung, schreibt der Verband weiter. Seine Vorteile seien Komfort, Sicherheit, Flexibilität und eine hervorragende Ökobilanz, hebt der Verband die Vorteile von Carreisen hervor.

Der Verband geht gar zur Gegenattacke über: «Stark gefordert wäre Schweiz Tourismus auch im mühseligen, aber wichtigen Kampf gegen illegale Kabotagetransporte», schreibt der Astag. Dabei handelt es sich um Fahrten zwischen zwei Feriendestinationen innerhalb der Schweiz. Diese sind von Gesetzes wegen einzig mit Fahrzeugen erlaubt, die in der Schweiz zugelassen sind.

Doch laut Astag hält die Tourismusbranche dieses Gesetz nicht immer ein: «Vor allem auf der Grand Tour of Switzerland von Schweiz Tourismus kommen verbotenerweise immer wieder Busunternehmen aus dem Ausland zum Einsatz.» (Bernerzeitung.ch/Newsnet)