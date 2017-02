Aktionäre sollen die Ausfälle bei den Unternehmenssteuern zahlen

Wer die Reform versenkte

Die zweite Tamedia-Nachbefragung von Mittwoch zeigt auf, welche gesellschaftlichen Gruppen ausschlaggebend waren für das Nein zur Unternehmenssteuerreform am vergangenen Wochenende. Befragt wurden 10'309 Personen in der Deutschschweiz, 2661 in der Romandie und 467 im Tessin.



Geschlecht: Der Nein-Anteil war bei den Frauen mit 64 Prozent deutlich höher als bei den Männern (54%).

Stadt/Land: In den Städten sagten 61% Nein, in den Agglomerationen 58%, auf dem Land 59%.

Alter: In der Altersgruppe 18 bis 34 sagten 54% Nein, bei den 35- bis 49-Jährigen 59%, von 50 bis 64 waren es 64% und bei den über 65-Jährigen waren es 58%.

Bildung: Unter den Hochschulabgängern sagten 51% Nein, 59% waren es unter Personen mit Mittelschulabschluss, 63% bei Leuten mit Berufslehre und 61% bei Leuten mit obligatorischem Schulabschluss.

Einkommen: 63% der Personen mit einem Monatseinkommen unter 3000 Franken sagten Nein, in der Einkommensgruppe von 7000 bis 9000 Franken waren es ebenfalls 63%, bei einem Einkommen über 11'000 Franken aber sagten 60% Ja.

Beschäftigung: 68% der Hausfrauen und Hausmänner sowie 69% der Arbeitslosen sagten Nein, 53% der Personen in Ausbildung aber sagten Ja.



Die zweite Nachbefragung von Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen im Auftrag der Tamedia fragte auch nach Argumenten und Akteuren beim ablehnenden Verdikt über die Unternehmenssteuerreform. Für 63% der Befürworter wog am stärksten, dass die Schweiz im internationalen Steuerwettbewerb mithalten müsse. 40% der Gegner fürchteten, der Bürger müsse dafür zahlen, dass Firmen höhere Gewinne machen könnten. 20% der Befürworter fanden, die FDP sei der überzeugendste Akteur in der Unternehmenssteuerfrage, für 15% war es Bundesrat Ueli Maurer. 31% der Gegner liessen sich von Alt-Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf leiten, 14% von der SP. 43% der Befragten hielten die Behauptung, Firmen würden bei einem Nein abwandern, für reine Angstmacherei, 92% fürchteten drastische Steuerausfälle. svb