Alles für die Chinesen

Zum Abendessen gibt es Filet von der Goldbrasse, zum Dessert ein Zitronen-sorbet, dazu wird ein Epesses aus der Waadt serviert. Am Tisch sitzt der Ehrengast aus China, eines der ranghöchsten Mitglieder der Kommunistischen Partei. Eine Vertreterin des Bundes ist da, ein Dolmetscher auch, und alle schauen sie jetzt auf Hans-Ulrich Bigler, den Direktor des Gewerbeverbands. Mit dem Glas in der Hand setzt er zu einem Grusswort an. Es war ein langer Tag und, glaubt man Bigler, ein erfolgreicher.

Innenpolitisch ist der Rechtsfreisinnige bisher vor allem mit grenzwertigen Abstimmungskampagnen aufgefallen. Hier, vor den Chinesen, gibt er den geschmeidigen Wirtschaftsdiplomaten. Der Goldrausch, in dem sich Teile der Schweizer Wirtschaft wegen des Freihandelsabkommens mit China schon länger wähnen, soll auch die kleineren und mittleren Unternehmen erfassen: Darauf arbeiten Bigler und sein Gewerbeverband hin. Der Besuch der chinesischen Delegation in dieser Woche soll den Auftakt machen. Zu mehr Kontakten für das Schweizer Gewerbe. Zu mehr Geschäften.

Die kleinen Unterschiede

Begonnen hat der Tag für die Chinesen mit einem Treffen bei Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann. Jetzt sitzen sie in einem Saal des Berner Hotels Schweizerhof, unter einer Stuckdecke mit Kronleuchter. Vorne steht Quan Zhezhu, der Ehrengast, angesprochen wird er hier von allen als «Exzellenz». Er gehört dem mächtigen Zentralkomitee der Kommunistischen Partei an. Eine besondere Gabe als Redner scheint dafür nicht nötig zu sein – das wird klar, als er zu einer kurzen Ansprache ansetzt. Er sei das erste Mal in der Schweiz, sagt Quan, «Schweizer Uhren kenne ich aber schon lange».

Quan ist Vizepräsident der All-China Federation of Industry and Commerce, dem Dachverband von 42'000 chine­sischen Handelskammern. Nach Bern mitgenommen hat er ein Dutzend Geschäftsleute, die sich hier mit Schweizer Firmenvertretern treffen. Ein Gewerbler nach dem anderen stellt sich jetzt vor, zwei Minuten pro Firma, unterbrochen jeweils vom Singsang des Dolmetschers. Speeddating für Unternehmer. Ein Maschinenfabrikant aus der Waadt ist da, ein Vertreter der Ernährungswirtschaft aus dem Thurgau, der Chef der Migros-Tochter Micarna. Er schwärmt von den Schweinefüssen aus seinem Betrieb, in China ist das eine Delikatesse.

Als die Reihe an die Chinesen kommt, zeigt sich rasch: Unter einem KMU versteht der chinesische Verband nicht ganz das Gleiche wie die Schweizer Gastgeber. Einer der Chinesen stellt sein Konglomerat vor, das in der Pharma operiert, im Bergbau, in Immobilien – eine Bank besitze man übrigens auch noch. Mitarbeiter insgesamt: 30'000. Ein anderer Unternehmer ist in der Textilbranche tätig und beschäftigt 24'000 Angestellte. Bei Häppchen und Weisswein kommen sich Schweizer und Chinesen näher. Ob dabei auch wirklich Geschäftsbeziehungen entstehen, ob jemand Investoren findet? Das Ziel sei, sagt Bigler, «eine erste Kontaktnahme zu ermöglichen». Damit sei schon viel getan.

Wer macht mehr für KMU?

Die Offensive des Gewerbeverbands ist auch Ausdruck der Rivalität mit Economiesuisse, dem anderen grossen Wirtschaftsverband – eine Rivalität, die nach dem kürzlichen Staatsbesuch Xi Jinpings in Bern offenkundig wurde. Bigler beschwerte sich via «NZZ am Sonntag» ­darüber, dass kein einziges KMU beim Arbeitsgespräch mit dem chinesischen Staatschef zugegen gewesen sei. Verantwortlich für die Gästeliste war Economiesuisse. Dort bestreitet man diese Darstellung: Man habe vier KMU-Ver­treter an das Treffen eingeladen. Es sei auch falsch, wenn der Gewerbeverband behaupte, nur er setze sich für die KMU ein: «Wir haben rund um das Freihandelsabkommen mit China schon früh Infoanlässe durchgeführt und eine Anlaufstelle für KMU eingerichtet, die auch genutzt wird», sagt Geschäftsleitungsmitglied Jan Atteslander.

Einig sind sich beide Verbände über die vorläufige Bilanz des Freihandels­abkommens, das im Juli 2014 in Kraft trat: Diese sei positiv. 2016 sind die Schweizer Exporte nach Festlandchina auf 9,8 Milliarden Franken gestiegen. Damit haben sich die Ausfuhren in den letzten zehn Jahren fast verdreifacht. Am meisten gestiegen sind jeweils die Pharmaexporte. Weniger gross war das Wachstum in Hongkong, wo die Uhrenindustrie unter dem verstärkten Kampf der chinesischen Behörden gegen Korruption leidet. Verbessert haben sich nach Angaben der Verbände die Probleme am chinesischen Zoll, der Einfuhren aus der Schweiz teils lange festhielt.

Enttäuschung nach dem Hype

Und doch sind Geschäfte mit China oft noch mühsam. «Manche Firmen, die das Freihandelsabkommen für eine hindernisfreie Autobahn in den chinesischen Markt hielten, merken nun, dass es nicht ganz so einfach ist», sagt Patrick Ziltener, der an der Universität Zürich zur Aussenwirtschaft forscht. «In Branchen, die sie für strategisch wichtig halten, erhöhen die Chinesen immer wieder die technischen Handelshemmnisse. Dagegen hilft auch ein Freihandelsabkommen nicht.» Trotzdem sei der Vertrag enorm wichtig, weil er der Schweizer Wirtschaft eine Vorzugsstellung gebe. «Es braucht einfach ein wenig Geduld.»

Geduld also – und guten Willen. Dafür wirbt an diesem Nachmittag in Bern auch Quan Zhezhu, der Verbandschef aus China. «Möge die Zukunft unserer Beziehung so schön werden wie das Wetter heute!», sagt er – und bedankt sich beim Gastgeber «für die Sonne draussen». Wettermacher Bigler? Er wäre es wohl gerne, wenn er könnte. Für die Chinesen, scheint es, macht er so ziemlich alles. (Tages-Anzeiger)