Basler in der Türkei verhaftet

Dass die Regierung von Präsident Erdogan mit unverholener Härte gegen ihre politische Gegener vorgeht, ist in der Türkei leider Alltag. Die Hand des Staates macht auch vor Türken die in der europäischen Diaspora leben keinen Halt, wie die Verhaftung des «Welt»-Journalisten Deniz Yücel zeigt.

Wie Recherchen der «Basler Zeitung» nun zeigen, wurden vor zwei Woche drei in Basel wohnhafte, türkischstämmige Personen verhaftet. Eine am Istanbuler Flughafen und zwei in der anatolischen Grossstadt Kahramanmaras im Süden der Türkei. Gemäss Quellen der BaZ, wird ihnen von der Erdogan-Regierung Spionage vorgeworfen. Unter der Vorlage der vermeintlichen Spionage, zieht die türkische Regierung seit dem Putschversuch von letzten Sommer, kritische Journalisten aus dem Verkehr.

Das Eidgenössiche Departement für Äusseres (EDA) bestätigt aber gegenüber der «Basler Zeitung», dass man nur von einer Verhaftung eines türkisch-schweizerischen Doppelbürger in der Türkei Kenntniss habe. Zum Zeitpunkt und dem Ort der Verhaftung hat sich das EDA bislang noch nicht geäussert. Die Person ist momentan in Haft und das EDA steht in Verhandlungen mit den türkischen Behörden. Die Verhandlungen würden sich jedoch als schweirig erweisen, da die Türkei die Schweizer Staatsbürgerschaft des Inhaftierten nicht anerkenne.

Ob zwischen den Verhaftungen und der Strafuntersuchnung gegen den mutmasslichen Spitzel Y.S. bei der Basler Polizei besteht, ist nicht bekannt. Wie Quellen der BaZ berichten, soll Y.S. ca 1'500 Personendaten abegrufen habe, zu denen er keine Berechtigung hatte. Die Basler Staatsanwaltschaft kommentiert diese Zahlen nicht und verweist auf das laufende Ermittlungsverfahren.

Update folgt... (Newsnet)