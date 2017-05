Bauern und Raumplaner liegen sich in den Haaren

Norbert Kräuchi provozierte gehässige Reaktionen, als er 2015 für den Kanton Aargau ausrechnete, dass die Bauern 60 Prozent des 2014 verloren gegangenen Landwirtschaftslands selber überbaut hätten. Kräuchi ist Leiter der kantonalen Abteilung Landschaft und Gewässer. Er wollte mit seiner Rechnung die Relationen im Streit um die Ausscheidung von Gewässerschutzräumen wahren.

Tatsächlich wird ausserhalb der Bauzone ziemlich rege gebaut. Neben Strassen entstehen grosse Scheunen und Hallen (siehe Kasten). Der aktuelle Pouletboom werde 200 bis 300 neue Geflügelmasthallen mit sich bringen, schätzte ein beunruhigter Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz kürzlich.

Auch die Kantone betrachten die Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Die zentrale Errungenschaft in der Schweizer Raumplanung, die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet, wird löchriger. Und dazu leistet die Politik sogar einen aktiven Beitrag: Jüngst billigte das Parlament Erleichterungen zur hobbymässigen Haltung von Tieren.

Bauernverband ist verärgert

Beat Röösli vom Schweizer Bauernverband ärgert sich über eine solche Darstellungsweise. Die Zahlen aus dem Aargau weist er als haltlos zurück. Sie seien ­weder belegt noch vom Kanton offengelegt worden. Der künftige Bedarf von Strassen und Bahntrassen werde glatt totge­schwiegen.

Für ihn beisst sich die Schlange in den Schwanz. Wer von Landwirten fordere, sie müssten in­ternational wettbewerbsfähiger werden und sich den Strukturen der EU angleichen, könne sie nicht im selben Atemzug mit zahlreichen, teuren Einschränkungen davon abhalten. Zeit­gemässe Bauten seien nun mal voluminöser, nicht zuletzt zugunsten des Tierwohls.

Wegen Geruchsemissionen oder Tierseuchenvorschriften müssten zudem Abstände zu Wohnhäusern oder anderen Produktionsbetrieben eingehalten werden. «Bei all diesen unkoordinierten Vorgaben bleibt oft nur ein Standort mitten im Kornfeld, was der Bauer eigentlich auch nicht optimal findet», hält er Einwänden von Landschaftsschützern entgegen, welche die Zersiedelung der Landschaft beklagen und die Landwirtschaft dafür mitverantwortlich machen.

Für unangebracht hält er es auch, wenn man Bauern verbiete, bestehende Ställe für innovative und gefragte Produktionszweige, etwa Fischzuchten, umzubauen. Dass Bauern Kulturland verbauten, stellt Röösli nicht in Abrede. Letztlich gehe es aber darum, mit Boden haushälterisch umzugehen und darauf Nahrungsmittel herzustellen.

In Geflügelmasthallen oder in Fischzuchten sei dies weiterhin der Fall. «Bauern nutzen den Boden heute nachhaltig. Sie haben ein Interesse daran, ihre fruchtbaren Böden an die nächste Generation weiterzugeben und wirtschaftlich zu überleben», mahnt Röösli.

Derzeit ende so manches Projekt vor Gericht, beklagt er. Er prangert an, dass heute nicht mehr der Gesetzgeber das Sagen habe in der Raumplanung, sondern die Verwaltung, die Schutzorganisationen und vor allem die Richter. Die Vorgabe des Bundesgerichts beispielsweise, künftig grosse Bauten in zentralen Intensivlandwirtschaftszonen zu konzentrieren, bezeichnet er als untaugliche «Legolandplanung».

Ausbruch aus der Sackgasse

Bei der Konferenz der kantonalen Bau- und Planungsdirektoren (BPUK) tönt es umgekehrt. Deren Geschäftsführerin Christa Hostettler beobachtet einen zunehmenden Trend zu Gesetzesartikeln, die Einzelfälle regelten.

Aus dieser festgefahrenen Si­tuation möchte der Bund mit der zweiten Etappe zur Revision des Raumplanungsgesetzes einen Befreiungsschlag wagen. Doch die Vorzeichen stehen schlecht.

Erster Anlauf abgebrochen

Den ersten Anlauf brach die zuständige Bundesrätin Doris Leuthard ab, nachdem die Vorlage in der Vernehmlassung zerzaust worden war. Derzeit lotet sie bei den Kantonen den Rückhalt für eine überarbeitete Fassung aus. Sie wurde abgespeckt und befasst sich fast ausschliesslich mit dem Bauen ausserhalb der Bauzone. Schon jetzt sind die Bedenken gegen die Vorschläge gross.

Röösli verwahrt sich dagegen, dass der heutige Zustand nun auch noch im Gesetz in Stein gemeisselt werde. Einer Bestrafung von fehlbaren Bauern, über die auch diskutiert wird, erteilt er eine klare Absage. «Das Gesetz muss so ausgestaltet sein, dass es die Bauern einhalten können», fordert er.

Die Kantone sind sich ebenfalls uneins. Grundsätzlich halten sie zwar Leuthard die Stange. Vor kurzem äusserte sich die BPUK in einer Mitteilung aber schon unzufrieden. Es ist völlig offen, ob sich die Kantone in der in angekündigten verkürzten Vernehmlassung im Sommer hinter die Revision stellen werden.

Neuer Ansatz

Heikel ist unter anderem ein ­völlig neuer Ansatz, der ins Gesetz gelangen soll. Statt einheitlicher Beurteilungsmassstäbe soll ein sogenannter Planungsansatz die jeweilige Ausgangslage berücksichtigen. Der Bund will laut dem Bundesamt für Raumentwicklung den Kantonen in bestimmten Gebieten mehr Nutzungen zugestehen. Diese müssten aber in irgendeiner Form an anderer Stelle kompensiert werden.

Die Hoffnung dahinter ist klar: mehr Spielraum für passende Lösungen. Die Befürchtung aber ebenso: Statt der hehren Ziele, der Landschaft durch einen ganzheitlicheren Ansatz gerecht zu werden, könnten noch mehr Ausnahmen die Folge sein.

Für Daniel Wachter, Leiter des bernischen Amts für Gemeinden und Raumordnung, ist der Ansatz unausgereift. Gut findet er hingegen die Idee in der überarbeiteten Fassung, die Bewilligung von Neubauten an die Rückbaupflicht zu koppeln.

Druck auf das Land steigt

An sich sind sich alle einig, dass es Zeit ist zu handeln. Der Druck auf das Gebiet ausserhalb der Bauzone hat mit der seit dem Jahr 2014 geltenden Verschärfung der Regeln für die Siedlungsentwicklung zugenommen. Der Bund lehnte es bisher mit dem Verweis auf die fehlende Datenbasis ab, für Klarheit zu sorgen, wer denn nun wie viel zum Bodenverschleiss beiträgt.

Auch wenn Röösli vom Schweizer Bauernverband dies ungern hören mag, häufen sich die Stimmen, welche Bauern, die sich selber als Beschützer des Kulturlandes sehen, auch als Täter sehen: Die Thurgauer Regierung schätzt deren Anteil ausserhalb der Bauzone gar mit 85 Prozent ein. Für Wachter tönt die Grössenordnung von 60 Prozent plausibel, auch wenn für den Kanton Bern genaue Zahlen fehlten.

Schützenhilfe vom WWF

Die Naturschutzorganisation WWF stützt die Aargauer Untersuchung zwar ebenfalls, geht aber gesamtschweizerisch von knapp 30 Prozent aus. Dazu müssten jedoch noch neue landwirtschaftliche Erschliessungsstrassen gerechnet werden. Kräuchi, der mittlerweile für den Kanton Aargau neben 2014 auch andere Jahre untersucht hat, bleibt dabei: «Es ist eine Tatsache, dass Bauern einen markanten Beitrag zum Verlust des Landes beitragen, das sie bewirtschaften.» (Berner Zeitung)