Bauern warnen vor leeren Weiden

Die Zahlen sprechen für einen Erfolg: Inzwischen haben über 80 Prozent der Milchkühe in der Schweiz regelmässig Auslauf ins Freie. Ihre Besitzer erfüllen die Anforderungen des Tierwohlprogramms Raus (regelmässiger Auslauf im Freien). Sie zäunen Weiden ein und führen die Tiere dorthin und wieder zurück. Das gibt Mehrarbeit. Dafür erhalten die Bauern derzeit aus dem Raus-Programm 190 Franken pro Milchkuh und Jahr.

Dem Schweizer Bauernverband ist dies zu wenig. Er fordert ein höheres Honorar für die Teilnahme am Raus-Programm, die Rede ist von einer Beitragserhöhung um 80 Franken. Ausserdem verlangt der Verband die Ein­führung eines zusätzlichen Programms. Ein sogenanntes Raus-Basisprogramm soll weniger strenge Anforderungen an die Grösse der Weidefläche und den Anteil Futter stellen, den Tiere auf der Weide fressen sollten. Damit die neuen Beiträge finanziert werden können, erklären sich die Bauern damit einverstanden, dass im Gegenzug andere Direktzahlungsbeiträge sinken.

Finanzieller Anreiz

Zwar räumt der Bauernverband ein: Die Tierwohlprogramme seien ein Erfolg, und die Beteiligung am Raus-Programm sei hoch. Doch jetzt brauche es Anpassungen, damit man weiterhin Rindvieh auf der Weide antreffe. Die Herden werden nämlich grösser, so erklärte es Bauernpräsident Markus Ritter am Dienstag vor den Medien. Habe ein Bauer nicht genügend Weidefläche zur Verfügung, könne er nicht mehr am Raus-Programm teilnehmen und habe folglich keinen Anreiz, die Tiere noch ins Freie zu lassen, so Ritter. Mathias Gerber von Mutterkuh Schweiz fügte an, es sei für Bauern oft einfacher und rationeller, das Futter an der Krippe bereitzustellen, als die Kühe auf die Weide zu treiben. Die Weidehaltung gerate unter Druck.

Der Bauernverband hat mit seiner Forderung zahlreiche Organisationen hinter sich, darunter auch den Schweizer Tierschutz (STS). Obwohl schon viele Bauern beim Raus-Programm mitmachen, hofft der STS, mit einem abgespeckten Programm noch mehr zu gewinnen. «Auch eine kleine Weide ist für Kühe attraktiv», sagte am Dienstag Hansuli Huber vom STS. Seine Befürchtung: Grosse Betriebe mit vielen Milchkühen tendieren zur ganzjährigen Stallhaltung, wenn man ihnen keine neuen Anreize schafft.

Falsches Signal

In einer gemeinsamen Allianz fordern die Organisationen den Bundesrat auf, ihr Modell in die Verordnung aufzunehmen, die noch bis Freitag in der Vernehmlassung ist. Sie soll 2018 in Kraft treten. Auch das Bundesamt für Landwirtschaft hat sich mit einem Basisprogramm auseinandergesetzt, dieses aber verworfen. Damit werde das Tierwohl nicht verbessert, steht als Begründung im Bericht zur Vernehmlassung. Denn mit einem Beitrag für den Auslauf auf kleineren Flächen bestehe die Gefahr, dass Tiere weniger Weidefläche zur Verfügung hätten als heute. Der Boden werde stärker beansprucht, wenn mehr Tiere auf weniger Fläche weideten. Finanzielle Anreize für eine höhere Tierdichte bei weniger Futterfläche seien ein falsches Signal.

«Es ist zu vermeiden, dass über die Tierwohlprogramme ein Anreiz gegeben wird, grosse Herden zu bilden ohne entsprechende Weideflächen.»



Antwort des Bundesrates vom 26.?April auf einen Vorstoss

Das erschwere das Erreichen von Umweltzielen. Der Bundesrat betonte dies auch kürzlich in einer Vorstossantwort: Dass über Tierwohlprogramme ein Anreiz für grosse Herden ohne entsprechende Weideflächen gesetzt werde, sei zu vermeiden. Der Trend zu grösseren Betrieben sei zwar tatsächlich festzustellen. Es zeige sich aber, dass Betriebe bei einer Vergrösserung oft auch in eine besonders tierfreundliche Haltung investieren würden. Schliesslich sei beim Rindvieh das Ziel von einer Beteiligung von 80 Prozent am Raus-Programm erreicht.

Die Raus-Teilnahme ist für Landwirte freiwillig. Wer das Bio-Suisse-Label tragen will, muss die Raus-Bestimmungen allerdings einhalten. (Berner Zeitung)