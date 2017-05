Berlin will eine Erklärung für Schweizer Spionage

Die Schweizer Botschafterin in Berlin ist am Dienstag vom deutschen Aussenministerium einbestellt worden. Die deutsche Regierung verlangt Aufklärung in der Spionageaffäre um den Schweizer Daniel M., der am Freitag in Frankfurt verhaftet wurde. «Im Interesse der deutsch-schweizerischen Freundschaft, hat der Staatssekretär Aufklärung bezüglich des wegen Spionageverdachts verhafteten Schweizer Staatsbürgers verlangt», heisst es in einer Erklärung des Auswärtigen Amtes.

Die deutsche Bundesanwaltschaft hatte die Festnahme des Schweizers «wegen mutmasslicher geheimdienstlicher Agententätigkeit» für «den Geheimdienst einer fremden Macht» am Freitag mitgeteilt, sich aber nicht zu den Hintergründen geäussert.

Parmelin schweigt

Am Montag hatte sich Valentin Landmann als Anwalt von Daniel M. gegenüber Radio SRF geäussert. Sein Mandant werde beschuldigt, für den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) gegen deutsche Steuerfahnder ermittelt zu haben, die illegal in der Schweiz tätig gewesen seien, sagte der Zürcher Anwalt. Medienberichten zufolge soll der Agent aufgrund der Ankäufe von sogenannten Steuer-CDs in Deutschland eingesetzt worden sein.

Ob der NDB tatsächlich ein Auftraggeber des Verdächtigten gewesen war, sagte Landmann nicht. Die Schweizer Regierung wollte sich zu dem Fall am Dienstag nicht äussern. Verteidigungsminister Guy Parmelin, der auch für die Arbeit der Geheimdienste zuständig ist, sagte mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen, er könne und wolle dazu nicht Stellung nehmen.

Update folgt... (mch/afp)