Berlin-Attentat: Gibt es Verbindungen in die Schweiz?

Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt eröffnet, wie SRF berichtet. Sprecher André Marty bestätigt gegenüber Bernerzeitung.ch/Newsnet Ermittlungen gegen Unbekannt.

Das Strafverfahren wurde eröffnet wegen des Verdachts auf Verstoss gegen Art. 260ter StGB (Unterstützung bzw. Beteiligung an einer kriminellen Organisation) sowie des Verdachts des Verstosses gegen Art. 2. des Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen, wie Marty auf Anfrage schreibt. Dies aufgrund von Hinweisen ausländischer Behörden.

Ob es bei den Ermittlungen um Komplizen des Berliner Attentäters Anis Amri geht, wollte die Bundesanwaltschaft nicht bekannt geben. Weitere Angaben könnten zurzeit nicht gemacht werden, teilt Sprecher André Marty mit.

Amri suchte in der Schweiz nach einem Job

Amri hatte sich im letzten Jahr in der Schweiz aufgehalten, wie die «Sonntagszeitung» aufdeckte. Sein Bruder Walid Amri sagte dem Blatt, Anis sei ein bis zwei Wochen in der Schweiz gewesen. Das war im Mai 2015 – kurz bevor der spätere Terrorist nach Freiburg im Breisgau weiterreiste.

Ein Jahr später wollte der Tunesier laut der Zeitung nochmals in die Schweiz – im Gepäck hatte er zwei gefälschte Pässe. Mittlerweile galt er als ­«islamistischer Gefährder». Amri sass in einem Fernbus – wohl einem Flixbus – aus Deutschland Richtung Zürich. Das schreibt die «New York Times» unter Berufung auf Aussagen von Amris Familie.

Attentäter war in der Schweiz: Der Bruder von Anis Amri erzählt über dessen Leben in Europa. (Video: Tamedia Webvideo)

Tatsächlich wurde Anis Amri exakt an diesem Tag geschnappt. Beamte der deutschen Bundespolizei kontrollierten die Buspassagiere in Friedrichshafen und verhafteten ihn. Die Haft sollte zur «Sicherung der Abschiebung» nach Tunesien dienen. Doch weil sein Heimatland sich weigerte, Papiere auszustellen, musste Amri nach kurzer Zeit wieder freigelassen werden. An einem Samstag verhaftet, war er am Montag bereits wieder frei.

Doch was wollte Amri in der Schweiz? «Dazu haben wir den Verhafteten nicht befragt», sagt der zuständige Ravensburger Amtsgerichtsleiter Matthias Grewe zur «Sonntagszeitung». «Das Ziel seiner Reise war für uns nicht entscheidend.» Ob er allein reiste, konnte Grewe nicht beantworten. Weder die Stadt- noch die Kantonspolizei Zürich haben den Terroristen registriert.

Suche nach Komplizen

Der Tunesier war am 23. Dezember in Sesto San Giovanni bei Mailand von Polizisten erschossen worden. Die deutsche Bundesanwaltschaft ist überzeugt, dass er am 19. Dezember den Anschlag mit einem Lastwagen auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten begangen hat.

«Nach unseren Erkenntnissen, nach all dem, was wir zusammengetragen haben, gehen wir davon aus, dass Anis Amri den Anschlag begangen hat», sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler, am Mittwoch in Karlsruhe. Nun werde ermittelt, ob jemand etwas von den konkreten Anschlagsplänen Amris gewusst und ob es Helfer gegeben habe.

Amri wurde der Sprecherin zufolge direkt nach der Tat wohl von einer Kamera am nahe gelegenen Bahnhof Zoo aufgezeichnet. Es sei davon auszugehen, dass der Mann auf dem Video Amri sei.

Er sei sich der Aufzeichnung offenkundig auch bewusst gewesen. Der Mann habe den erhobenen Zeigefinger in Richtung Kamera gezeigt - ein Gruss, der von Anhängern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannt ist. Der Gruss bedeutet: Es gibt nur einen Gott.

Haftbefehl wegen Sozialhilfebetrugs

Gegen einen Bekannten Amris wurde derweil Haftbefehl wegen des Verdachts auf Sozialhilfebetrugs erlassen. Der Verdacht, er könne in den Anschlag eingebunden gewesen sein, habe sich dagegen für einen Haftbefehl nicht genügend erhärtet, sagte die Sprecherin.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Berlin soll dieser 26-jährige Tunesier mit mindestens zwei Alias-Namen von April bis November 2015 in mehreren Städten zu Unrecht Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten haben. Deshalb sei seit Frühjahr 2016 gegen ihn ermittelt worden.

Der Mann war im Zusammenhang mit den Anschlagsuntersuchungen am Dienstag in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft vorläufig festgenommen worden. Er hatte Amri laut Bundesanwaltschaft am Vorabend der Tat in einem Restaurant getroffen und sich intensiv mit ihm unterhalten. Es seien Kommunikationsmittel sichergestellt worden, die nun untersucht würden.

Gegen den Festgenommenen liefen bereits 2015 Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, wie die Berliner Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. Das Verfahren sei im Juni 2016 eingestellt worden. Der Verdacht, dass sich der Mann Sprengstoff für einen Anschlag beschaffte, habe sich nicht erhärten lassen. (kat)