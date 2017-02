Beschaffungsrecht: «Netter Versuch, aber chancenlos»

Anlass zur Revision

Die Revision des Beschaffungsrechts hat zwei Hauptziele. Einerseits soll das 2012 revidierte WTO-Beschaffungsübereinkommen in die nationale Gesetzgebung überführt werden. Anderseits sollen Beschaffungswesen der Kantone und des Bundes harmonisiert werden. Beides wird begrüsst.



Für einen Sturm der Entrüstung sorgte hingegen die Absicht, das Beschaffungswesen vom Öffentlichkeitsprinzip auszunehmen (siehe Hauptartikel). Swiss Textiles stösst sich zudem an mangelhaften Vorgaben für Sozial- und Umweltstandards. Der Verband wies gestern in einer Mitteilung darauf hin.



Die aufgrund der Vernehmlassung überarbeitete Gesetzesvorlage geht nun an die vorberatenden Kommissionen des Parlaments, bevor sich dieses selber des Gesetzes annimmt. Das Gesetz regelt das öffentliche Beschaffungswesen. Nimmt man Bund, Kantone und Gemeinden zusammen, vergibt die öffentliche Hand jährlich Aufträge in Höhe von geschätzten 40 Milliarden Franken. (cab)