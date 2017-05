Bundesrat begrenzt die Zuwanderung aus Osteuropa

Bundesrat und Parlament setzen in der Zuwanderungspolitik vorab auf das Prinzip Hoffnung. Mit der sanften Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) spekulieren sie darauf, dass sich die Zuwanderung von allein und auf längere Zeit abschwächt – vorab jene aus der EU. Tatsächlich gingen die Zahlen seit der MEI-Annahme 2014 zunächst konti­nuierlich zurück.

Doch im Fe­bruar und im März 2017 hat die Zuwanderung erstmals wieder zugenommen. Die Folge: Der Streit um die Personenfreizügigkeit (PFZ) kocht wieder hoch, kräftig befeuert durch die angesagte PFZ-Kündigungs-Initiative von SVP und Auns.

Kein Wunder also, bemüht sich der Bundesrat nun, Handlungs­fähigkeit zu demonstrieren. Er hat darum am Mittwoch für Bulgarien und Rumänien die Ventilklausel aktiviert: Ab Juni haben Zuwanderer aus den beiden EU-Oststaaten für zwölf Monate nur noch beschränkt Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt.

Der Bundesrat setze damit ein Instrument zur Steuerung der Zuwanderung ein und unter­stütze so auch den im Dezember vom Parlament per MEI-Gesetz beschlossenen Arbeitslosenvorrang. So verkauft die Landesregierung in ihrer gestrigen Medienmitteilung ihre vorab symbolische Massnahme. Sie folgt damit der Aufforderung, die das bürgerliche Lager im Vorfeld an sie herantrug. Die Hoffnung auch hier: Die Wirtschaft möge dadurch freiwillig inländische und namentlich ältere Arbeitnehmer stärker berücksichtigten.

Effekt sofort spürbar

Die PFZ für Bulgarien und Ru­mänien gilt seit dem Juni 2009. Während sieben Jahren nahm der Bundesrat indes die ausgehandelte Möglichkeit wahr, die Zuwanderung aus diesen beiden Ländern mit Kontingenten zu beschränken. Im Juni 2016 ist diese Übergangsfrist abgelaufen – seither gilt für Bulgaren und Rumänen der freie Personenverkehr.

Der Effekt war sofort spürbar: In den ersten vier Wochen ex­plodierte die Zahl der Aufenthaltsbewilligungen im Vergleich zum Vormonat von 65 auf 581. Das entspricht einer Zunahme von fast 1000 Prozent. Danach gingen die Zahlen wieder etwas zurück – Ende Dezember waren es noch 321 Bewilligungen.

Mit Blick auf die gesamte Zuwanderung sind das kleine Werte. Doch sie reichen dafür, dass Bern die Zuwanderung vorübergehend wieder kontingentieren und damit ein Zeichen setzen kann: Bis 2019 darf der Bundesrat die PFZ-Ventilklausel anrufen, sofern die Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien 10 Prozent über dem Mittel der drei Vorjahre liegt. Dieser Schwellenwert sei zwischen Juni 2016 und Mai 2017 bei den B-Aufenthaltsbewilligungen deutlich überschritten worden, so der Bundesrat. Demnach hat sich die Zuwanderung aus den beiden EU-Ostländern 2016 gegenüber dem Vorjahr auf 3300 Personen verdoppelt.

Dabei zeigt sich eine Verlagerung von den Kurzaufenthalts- hin zu den normalen B-Aufenthaltsbewilligungen. Bulgarische und rumänische Arbeitskräfte sind primär in saisonale Berufe der Bau- und Tourismusbranche eingewandert, die eine überdurchschnittliche Arbeitslosenquote aufweisen. Der Bundesrat begrenzt nun für ein Jahr die B-Bewilligungen für Erwerbstätige aus den beiden Ländern auf 996. Die Kurzaufenthaltsbewilligungen werden nicht eingeschränkt.

Symbolische Massnahme

Ähnliche PFZ-Bedingungen hat Bern auch für das jüngste EU-Mitglied Kroatien ausgehandelt. Hier dauert die Übergangsre­gelung ebenfalls zehn Jahre. In den ersten fünf Jahren gelten Höchstzahlen, danach kann die Ventilklausel angerufen werden. Diese hatte der Bundesrat 2013 trotz Brüsseler Protesten sogar für die ganze EU aktiviert. Auch damals war es vorab eine symbolische Massnahme. Denn vor der Tür stand damals die MEI-Abstimmung. (Berner Zeitung)