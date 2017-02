Bundesrat will Überschüsse ins Budget stecken

Erneut schliesst die Rechnung des Bundes besser ab als budgetiert. Am Donnerstag legte er für 2016 bei Gesamtausgaben von etwas über 66 Milliarden Franken statt eines Defizits in Höhe von 500 Millionen einen Überschuss von 750 Millionen vor. Ohne die aktuellen Negativzinsen hätten allerdings rote Zahlen resultiert, analysierte das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) in seiner Mitteilung.

Die 750 Millionen fliessen nun in den Schuldenabbau. Das schreibt das Gesetz so vor. Laut EFD ändert der positive Abschluss aber nichts an den mittelfristig trüben Aussichten: Weiterhin sei mit «hohen strukturellen Defiziten» zu rechnen. Ohne Gegenmassnahmen werde es schwierig, die Schuldenbremse einzuhalten (siehe Box).

Mehr Spielraum schaffen

Trotz anders lautenden Signalen aus dem Parlament liess der Bundesrat gleichentags verlauten, dass er die Regeln der Schuldenbremse lockern will. Er setzt dazu eine Expertengruppe ein. Sie soll bis im Juli Vorschläge ausarbeiten, ob Überschüsse statt automatisch zur Tilgung von Schulden künftig den finanziellen Spielraum im Budget erhöhen könnten.

Seit Monaten streicht der Bundesrat hervor, wie gut die Schuldenbremse seit ihrer Einführung im Jahr 2003 gewirkt habe. Die Bruttoschulden konnten seither um gut 25 Milliarden auf aktuell noch 98,8 Milliarden Franken gesenkt werden. Die Schweiz stehe im internationalen Vergleich mustergültig da.

Widerstand ist programmiert

Urs Gasche (BDP, BE), Mitglied der nationalrätlichen Finanzkommission, kann zwar nachvollziehen, dass der Bundesrat in schwierigen Zeiten nach Aus­wegen sucht, allerdings sei die Schuldenbremse der falsche Weg dazu. Das findet auch Thomas Aeschi (SVP, ZG), der in derselben Kommission sitzt: «Die Stossrichtung widerspricht eindeutig den Beschlüssen des Nationalrats und der ständerätlichen Finanzkommission», sagt er.

Sollte sich der Ständerat im März der Meinung seiner Kommission anschliessen, würde es die beiden Finanzpolitiker erstaunen, wenn der Bundesrat an diesem Projekt festhalten würde.

So oder so stünde dieser anvisierte zusätzliche Spielraum 2018 noch nicht zur Verfügung. Die Regierung kürzt darum im Voranschlag 2018 und im Finanzplan 2019–2021 die eigenen Ausgaben des Bundes um 150 Millionen Franken, wie das EFD mitteilt. Hinzu kommen gezielte Kürzungen von 230 bis 300 Millionen Franken pro Jahr.

Am stärksten wird dies voraussichtlich die Entwicklungszusammenarbeit und die Landwirtschaft betreffen. Weiter wird auf bestimmten Ausgaben die für die Planungsperiode angenommene Teuerung um 3 Prozent reduziert. Das macht 500 Millionen Franken aus. Für 2018 sind 72,4 Milliarden Ausgaben und 71,7 Milliarden Einnahmen vorgesehen.

Diese neuen Sparmassnahmen kommen zu jenen des Stabili­sierungsprogramms hinzu, das gegenüber dem früheren Finanzplan Einsparungen von jährlich rund 1 Milliarde Franken bringt. Und der Bundesrat hat bereits das nächste Sparpaket angekündigt, das er im Verlauf dieses Jahres vorlegen will. Für die SP ist dies gemäss Mitteilung nichts anderes als sparen auf Vorrat. (Berner Zeitung)