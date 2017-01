Das Behörden-Deutsch soll vereinfacht werden

Die leichte Sprache wurde für Menschen mit geistiger Behinderung und Lernschwierigkeiten entwickelt. Kurze Hauptsätze, einfache Begriffe, die Vermeidung des Genitivs, eine grosse Schrift und Beispielsätze werden nun auch vermehrt in den Schweizer Verwaltungen verwendet, schreibt die «NZZ am Sonntag».

Die Ämter wollen sich damit nicht nur an kognitiv eingeschränkter Personen richten. Rund 800'000 Einwohner in der Schweiz zwischen 16 und 65 Jahren können laut dem Dachverband Lesen und Schreiben selbst einfache Texte nicht verstehen. Knapp die Hälfte von ihnen betrifft Migranten und Secondos aber auch Personen, die die obligatorische Schulzeit absolviert haben.

Testlauf in Zürich, Bund noch zurückhaltend

Die Stadt Zürich will möglichst viele Informationen mit leichter Sprache aufbereiten. Mit einer einfachen Sprache liessen sich auch ein Teil der Übersetzungen in Fremdsprachen sparen, sagt Christina Stücheli, Leiterin Kommunikation der Stadt, in der «NZZ am Sonntag». Auch die Verwaltung könne entlastet werden: Kunden müssten weniger häufig am Telefon nachfragen und erschienen vorbereitet am Schalter.

Das Volksschulamt des Kanton Zürich hat als Testlauf die Übersetzung eines Merkblatts über Integrative Förderung an den Schulen in leichte Sprache vorgenommen. «Sollte sie sich bewähren, würde die Übersetzung weiterer Publikationen für Eltern geprüft», sagt Stücheli.

Zwar gäbe es das Merkblatt auch auf Türkisch, Albanisch und sieben weiteren Sprachen, doch es sei für Eltern schwere Kost, selbst wenn man eine der Sprachen beherrscht, erläutert Marion Völger, Chefin des Zürcher Volksschulamtes.

Auch auf Bundesebene sind Bestrebungen im Gange, mehr Informationen in leichter Sprache anzubieten. Zwar nicht für die breite Allgemeinheit, sondern etwa auch bei Aufklärungen und Informationen zu Grippe-Pandemien oder bei den Stopp-Aids-Kampagnen, wie der Leiter des Gleichstellungsbüros für Menschen mit Behinderungen, Andreas Rieder, der Zeitung sagt. (nag)