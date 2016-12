«Das neue System ist gerechter»

Mit den neuen Regionen steigen die Prämien auf dem Land zum Teil stark. Emmentaler oder Oberaargauer etwa sollen gleich hohe Prämien zahlen wie Stadtberner. Ist das gerecht?

Helga Portmann*: Heute zahlen Stadtberner mit ihren Prämien an die Kosten der billigsten Region, zu der Emmental und Oberaargau gehören. Mit dem neuen System wird das gerechter. Wir haben schon heute jedes Jahr Interventionen von Gemeinden, die in eine günstigere Prämien­region umgeteilt werden wollen, da ihre Gesundheitskosten gesunken sind. Aber darauf können wir nicht eingehen. Sonst hätten wir rasch keine ­zusammenhängenden Prämien­regionen mehr, sondern einen Flickenteppich.

Die Gesundheitskosten können sich gerade in kleinen Gemeinden von einem Jahr aufs andere aufgrund einzelner schwerer Krankheitsfälle stark ändern, sodass wir diese ständig umteilen müssten. Deshalb wollen wir die Regionen künftig auf Basis der Gesundheitskosten pro Bezirk und nicht mehr pro Gemeinden einteilen.

Ist das vernünftig, wenn man sieht, dass die Bezirke zum Teil sehr unterschiedliche Gemeinden umfassen?

Der Bezirk ist nach der Gemeinde die nächstgrössere Einheit eines Kantons. Es ist doch nachvollziehbar, dass wir uns auf die regionale Einteilung abstützen, die die Kantone selber so beschlossen haben. Wer soll denn besser wissen als die Kantone, welche Gemeinden eine gemeinsame Region bilden?

Die Krankenkassen fordern, dass der Bund von den Gesundheitskosten pro Gemeinde ausgeht und auf dieser Basis selber Regionen bildet.

Das würde unweigerlich zu denselben Problemen und Auseinandersetzungen führen. Auch bei diesem Vorgehen müssten wir ­irgendwo den Strich ­ziehen – und in jedem Fall würde es wieder ­Gemeinden geben, die sich ­benachteiligt fühlen. Da erscheint es uns effizienter und besser erklärbar, wenn wir uns an der offiziellen Einteilung der ­Regionen orientieren.

Letztlich muss man halt auch anerkennen, dass jede Versicherung auf einem Kollektiv basiert, in dem die einen solidarisch für die anderen mitfinanzieren. In unserem Fall geht es um die Frage, ob diese Solidarität innerhalb der Gemeinde oder der Bezirke spielen soll.

Vertreter von Krankenkassen glauben, mit der Reform wolle der Bund heimlich das Terrain ebnen für die Abschaffung der Prämienregionen.

Das ist eine Unterstellung. Es gibt gemäss unserem Vorschlag einen einzigen Kanton – Schaffhausen –, der heute in mehrere Prämienregionen eingeteilt ist und dies künftig nicht mehr ­wäre. Diesen Vorschlag trägt die Schaffhauser Regierung mit. Sonst wollen wir nirgends eine bestehende Einteilung in Prä­mien­regionen abschaffen.

Aber in mehreren Kantonen wollen Sie die Zahl der Regionen und vor allem die Prämienunterschiede zwischen den Regionen reduzieren.

Ja, das ist auch angebracht. Die regionalen Kostenunterschiede haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verringert. Es stimmt längst nicht mehr, dass die Kosten in der Stadt generell massiv höher sind als auf dem Land. Das ist ja auch nicht erstaunlich, mit dem Auto ist man längst von fast überall rasch in einer Stadt mit ihrem umfassenden Angebot. Es ist zum Glück auch nicht so, dass die Bewohner ländlicher Gebiete schlechter versorgt würden. Deshalb ist es nur logisch, dass sich auch die Prämien angleichen.

Ihr Vorschlag beschleunigt diese Entwicklung noch: Wenn Leute auf dem Land plötzlich so hohe Prämien zahlen wie Städter, werden sie auch ebenso oft zum Arzt rennen.

An diese These glaube ich nicht. Denken Sie ernsthaft, dass jemand plötzlich häufiger zum Arzt oder ins Spital geht, nur weil ­seine Prämie in einem Jahr vielleicht um 10 statt um 3 Prozent steigt?

Bezweifeln Sie, dass mit dem Anstieg der Prämien unsere Anspruchshaltung wächst? Man erwartet ja etwas für sein Geld.

Ich bestreite nicht, dass es wie bei jeder Versicherung grundsätzlich eine Art moralischer Versuchung gibt: dass man vielleicht eher mal auch eine nicht zwingend nötige Leistung konsumiert, weil die Versicherung die Kosten übernimmt. Aber dieses Phänomen wirkt langfristig.

Irrelevant ist hingegen, ob nun die Prämien im Jahr 2018 in einer bestimmten Region einmalig ­etwas mehr oder weniger stark steigen. Sonst müsste ja in den Städten die entgegengesetzte Veränderung stattfinden. Hier müssten die Leute dank unserem Vorschlag tiefere Prämien bezahlen – also sollten sie auch weniger zum Arzt gehen. Aber das erwartet wohl niemand ernsthaft.

*Helga Portmann leitet im Bundesamt für Gesundheit die Abteilung Versicherungsaufsicht. (Interview: fab)