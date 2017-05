Datendieb, Spion oder Doppelagent?

Für wen hat der mutmassliche Schweizer Spion Daniel M. wirklich gearbeitet? Diese Frage rückte am Dienstag ins Zentrum der Geheimdienstaffäre zwischen der Schweiz und Deutschland. Die Geschichte nimmt immer groteskere Züge an.

Am Anfang der Affäre steht eine Festnahme: Deutsche Beamte hatten M. am letzten Freitag im Frankfurter Hotel Roomers verhaftet. Noch am selben Tag teilte die deutsche Bundesanwaltschaft mit, man verdächtige M., im Auftrag des Schweizer Nachrichtendienstes in Deutschland spioniert zu haben.

Sein Auftrag war angeblich, herauszufinden, wie genau deutsche Steuerfahnder in den vergangenen Jahren an CDs mit gestohlenen Daten von Schweizer Banken gekommen sind. Ob M. tatsächlich im Auftrag des Schweizer Geheimdienstes gearbeitet hat, ist umstritten. Vieles spricht allerdings dafür, dass er dort zumindest während einer gewissen Zeit auf Mandatsbasis tätig war.

Staatspolitischer Konflikt

Spätestens seit Dienstag hat die Affäre eine staatspolitische Dimension: Christine Schraner, Schweizer Botschafterin in Berlin, muss beim deutschen Aussenministerium antraben. Man habe sie «zu einem Gespräch eingeladen», hiess es von deutscher Seite. Deutsche Politiker hatten sich bereits zuvor kritisch geäussert: Deutliche Worte fand etwa Norbert Walter-Borjans, Finanzminister von Nordrhein-Westfalen: «Falls sich die Geschichte als wahr erweist, wäre das ein handfester Skandal.»

Die nachrichtendienstliche Arbeit ist kein Streichelzoo.Markus Seiler Chef des Nachrichtendienstes

Beim Bund herrscht indessen eisernes Schweigen: An der Jahresmedienkonferenz vom Dienstag des Nachrichtendienstes wurden Fragen zur Affäre konsequent abgewimmelt. Verteidigungsminister Guy Parmelin sagte bloss, dass er sich zur Affäre nicht äussern dürfe. Und Nachrichtendienst-Chef Markus Seiler antwortete auf die Frage, warum er nicht Licht ins Dunkel bringe, mit Floskeln: «Ein transparenter Nachrichtendienst ist tot.» Und: «Die nachrichtendienstliche Arbeit ist kein Streichelzoo.»

Tanz auf zwei Hochzeiten?

Seit Tagen tauchen zuweilen fast stündlich neue Meldungen auf, welche die Geschichte immer bizarrer erscheinen lassen. Die bislang kühnste Behauptung stellte am Dienstag die deutsche «Bild»-Zeitung auf. Das grösste deutsche Boulevardblatt meldete, es bestehe der Verdacht, dass M. ein Doppelagent sei. Er soll auch für den deutschen Geheimdienst geschnüffelt haben – und zwar in der Schweiz.

Auch diese Meldung wurde am Dienstag von keiner Seite bestätigt. Allerdings hatte das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» bereits vor einem Jahr über M. berichtet und damals erwähnt, dass M. 2014 Datenbeschaffungsaufträge vom deutschen Ex-Geheimdienstmitarbeiter Wilhelm Dietl angenommen habe. Nicht klar ist, ob Dietl damals zumindest auf Mandatsbasis noch für den deutschen Geheimdienst gearbeitet hat. Wäre dem so, könnte M. tatsächlich ein Doppelagent sein, weil dann die Aufträge, die er für Dietl erledigte, letztlich für den deutschen Geheimdienst ­waren.

Weitere Auftraggeber

Eine weitere These scheint die Schweizer Bundesanwaltschaft zu haben. Auch sie ermittelt gegen M. Sie hatte ihn 2015 in Zürich verhaften lassen und später wieder auf freien Fuss gesetzt. Der Vorwurf: Er soll Daten-CDs an Kontakte nach Deutschland verkauft haben. M. soll sich die Daten von einem Mittelsmann in Israel besorgt haben.

Falls sich die Geschichte als wahr erweist, wäre das ein handfester Skandal. Norbert Walter-Borjans Finanzminister von Nordrhein-Westfalen

Unklar ist dabei, ob seine mutmasslichen Auftraggeber deutsche Steuerfahnder waren oder Private oder gar der deutsche Geheimdienst. Die Bundesanwaltschaft ermittelt noch immer in diesem Verfahren. Der heute 54-Jährige hatte seine Karriere als Schweizer Polizist begonnen. Später war er Secu­ritymanager bei der UBS, eine Anstellung, die ihm offenbar ­Einblicke tief ins Innenleben der Grossbank gewährte. Danach soll er als Unternehmensberater für Sicherheitsfragen gearbeitet ­haben. (Berner Zeitung)