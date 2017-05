Der Spion hat seinen Job gemacht

Der Schweizer Geheimdienst steht in der Öffentlichkeit wieder einmal schlecht da: Es sei unerhört, dass er in Amtsstuben eines befreundeten Staates herumschnüffle, empören sich die einen. Das sei nicht das Problem, sagen andere, schlimm sei vielmehr, dass der Geheimdienst für eine so heikle Mission einen Dilettanten losschicke, der sich, weil er nicht den Mund halten könne, selber ans Messer liefere und der Schweiz damit eine Staatsaffäre beschere.

Grundsätzliches Misstrauen gegen Geheimdienste ist zwar angebracht. Keine andere Staatsinstitution neigt so stark dazu, vom geraden Weg abzukommen. Im aktuellen Fall läuft die Kritik ­– nach allem, was bis jetzt bekannt ist – allerdings ins Leere. Dass die Schweiz einen Spion in deutschen Steuerämtern schnüffeln liess, war nicht nur sinnvoll, sondern die einzig vernünftige Reaktion: Es war Selbstverteidigung. Deutsche Bundesländer senden seit 2010 Steuerfahnder aus, um auf illegale Weise Daten von Schweizer Banken zu beschaffen.

Das ist Spionage, und das darf ein souveräner Staat wie die Schweiz nicht tolerieren. Die hiesigen Behörden mussten etwas dagegen unternehmen. Die Hände in den Schoss zu legen, wäre fatal gewesen. Die Behörden hätten damit signalisiert, dass es ihnen egal ist, wenn die Unternehmen im Land bespitzelt und ausgehorcht werden. Dieses Signal wäre verheerend.

Das Zauberwort heisst Spionageabwehr. Fremde Spione abzuwehren, gehört zu den ureigenen Aufgaben eines Geheimdienstes. Und wie wehrt man Spione ab? Indem man sie verfolgt und fasst oder zumindest enttarnt. Genau das hat der Schweizer Geheimdienst getan. Dank des eingesetzten Spions ist es gelungen, drei deutsche Undercover-Steuerfahnder, sprich Spione, zu identifizieren und ihnen mit einer Strafanzeige einen Denkzettel zu verpassen. Der Geheimdienst hat seine Pflicht getan und die Mission Deutschland erfolgreich erledigt. Gut möglich übrigens, dass der Geheimdienst im ausdrücklichen Auftrag des Bundesrates gehandelt hat.

Lächerlich ist schliesslich die Kritik, der Geheimdienst habe für die Deutschland-Mission einen Dilettanten eingesetzt. Immerhin hat dieser Dilettant, bevor er verhaftet wurde, drei Spione auf der Gegenseite enttarnt und so viel über sie herausgefunden, dass die Schweizer Behörde sie anzeigen konnte. Das wird sowohl in der Schweiz wie in Deutschland bestätigt. Statt seine erfolgreiche Arbeit als Agent zu würdigen, wird er nun als Naiviling abgestempelt, weil er sich erwischen liess. Er sei zu wenig verschwiegen gewesen, ist zu hören.

Fakt ist: Die deutsche Behörde, die ihn verhaftet hat, stützt ihren Verdacht auf Informationen, die sie aus Akten der schweizerischen Bundesanwaltschaft hat. Der Spion hatte ihr anvertraut, dass er für den Geheimdienst arbeitet. Er musste sich verteidigen, weil die Bundesanwaltschaft gegen ihn in anderem Zusammenhang ein Verfahren führt. Möglich ist, dass es bei der Bundesanwaltschaft ein Leck gibt. Wie genau die Informationen letztlich nach Deutschland gelangten, ist ein Rätsel. Vielleicht muss man einfach anerkennen: Auffliegen gehört für Spione zum Berufsrisiko.

Mail: mischa.aebi@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)