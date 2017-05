Die Finanzierung wird durchleuchtet

Auf einmal ist der Scheinwerfer auf die Kantone gerichtet. Sie sollen sich bewegen und im Seilziehen um die Gesundheitskosten einen Schritt vorwärtsmachen. Das finden jedenfalls Krankenkassen und Ärzte. Die Kantone selbst nehmen morgen Stellung. Ihre Gesundheitsdirektoren durchleuchten ab heute die Finanzierung des Gesundheitswesens an einer Tagung in St. Gallen.

Im Fokus stehen die Kantonsbeiträge für Spitäler. Derzeit zahlen die Kantone 55 Prozent an die Rechnungen für stationäre Spitalaufenthalte. An ambulante ­Behandlungen zahlen sie nichts, diese werden allein über die Krankenkassen getragen. Wegen dieser unterschiedlichen Finanzierung wird befürchtet, dass finanzielle Anreize den Entscheid beeinflussen, ob ein Eingriff ambulant oder stationär erfolgt.

Belastete Solidarität

Eigentlich sind die Regeln klar, dies betonte auch der Bundesrat aufgrund einer Anfrage im Parlament: Ob ein Patient für einen Eingriff über Nacht im Spital bleibt (stationär) oder gleichentags wieder nach Haus geht (ambulant), hängt davon ab, welche Variante wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich ist.

Kritisiert wird nun aber, dass Krankenkassen und Spitäler finanzielle Anreize haben, stationäre Aufenthalte zu fördern. Umgekehrt lohne es sich für Kantone finanziell, ambulante Eingriffe zu fördern.

Die zweite Kritik: Setzt man dank des medizinischen Fortschritts vermehrt auf ambulante Behandlungen, werden die Prämienzahler stärker beansprucht als die Steuerzahler. Das schwäche die Solidarität zwischen Arm und Reich, weil Krankenkassenbeiträge über Kopfprämien finanziert werden, die Steuern ­hingegen einkommensabhängig sind.

Aus all diesen Gründen ­beschäftigt sich die Politik seit Jahren mit der Frage, wie man die Kosten am besten auf die Kantone und die Krankenkassen aufteilt. Im Parlament arbeitet eine Subkommission derzeit an Vorschlägen.

Der Krankenversicherungsverband Curafutura fordert, dass sich die Kantone mit einem fixen Anteil sowohl an stationären als auch an ambulanten Behandlungen beteiligen. Ihr Anteil soll zu den Krankenkassen fliessen, und diese sollen dann die Rechnungen begleichen. Die Ärzteverbindung FMH unterstützt dies.

Wie die «NZZ am Sonntag» berichtete, lehnt der Vorstand der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren eine solche einheitliche Finanzierung jedoch ab. Einige Kantone setzen auf eine andere Lösung: Sie planen, Listen einzuführen mit Behandlungen, die Spitäler nur noch in Ausnahmefällen stationär durchführen sollen.

Wenn Eingriffe ambulant statt stationär gemacht werden, entlastet dies zwar nicht die Prämienzahler, dafür aber die Kantonskassen und drosselt damit die Gesundheitskosten ins­gesamt.

Der Kern des Problems

Denn selbst wenn die Finanzierung vereinheitlicht wird: Es bleiben unterschiedliche Anreize. Für ambulante und stationäre Behandlungen kommen nämlich zwei verschiedene Tarifsysteme zur Anwendung.

Eine Studie des Beratungsunternehmens PWC bezeichnet diese ungleichen Tarife sogar als Kern des Problems. Schon lange kritisieren etwa die Spitäler, die ambulanten Tarife seien nicht kostendeckend. Es ­gäbe also noch mehr Fehlanreize zu beheben. (Berner Zeitung)