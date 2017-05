Die Gegner der Energiestrategie holen auf

Doris Leuthard wird möglicherweise doch noch kalt geduscht. Eineinhalb Wochen vor der Abstimmung über das revidierte Energiegesetz darf die Energieministerin zwar weiterhin mit einem Ja zu der Vorlage von Bundesrat und Parlament rechnen. Doch die Gegner haben zulegen können.

Wäre am letzten Freitag abgestimmt worden, dann hätten noch 53 Prozent der Vorlage zugestimmt. Dies zeigt eine Onlineumfrage der Mediengruppe Tamedia, zu der auch die «Berner Zeitung» gehört, bei 11'490 Personen.

Ende April hatte der Ja-Anteil 55 Prozent betragen. Anfang April bei der ersten Umfrage waren es noch 56 Prozent gewesen. Der Anteil der Nein-Sager stieg derweil von 42 auf 45 Prozent. Ein Überraschungserfolg der Gegner am 21. Mai scheint bei einer sehr guten Mobilisierung im Schlussspurt möglich zu sein. Allerdings geben nur 2 Prozent der Umfrageteilnehmenden an, sie hätten noch nicht entschieden, wie sie abstimmen würden.

CVP-Basis skeptischer

Zu denken geben muss Leuthard, dass die Ablehnung in ihrer eigenen Partei zunimmt. Der Nein-Anteil bei der CVP ist gemäss der Umfrage von 24 auf 32 Prozent gestiegen. Auch bei den Anhängern der BDP wuchs die Skepsis; von 25 auf 39 Prozent Nein.

Im Lager der FDP überwiegt bereits das Nein mit 55 Prozent, obwohl die Delegierten (knapp) die Ja-Parole beschlossen haben. Die Anhänger der SP sind zu mehr als 80 Prozent für das Energiegesetz. Die SVP-Sympathisanten äusserten sich ebenso klar dagegen.

Am wuchtigsten ist das Ja bei den Grünen mit 95 Prozent. Sie wollen erneuerbare Energien fördern, den Energiekonsum drücken und den Bau von Atomkraftwerken verbieten. Gemäss der Umfrage gibt es also nur wenige Grüne, welche die Energiestrategie ablehnen. Dabei räumt das neue Energiegesetz dem Bau von Wasser- und Windkraftanlagen neu ein nationales Interesse ein und stellt sie damit dem Natur- und Heimatschutz gleich.

Die Gegner warnen denn auch von einer Verschandelung der Landschaft mit Windrädern und Solaranlagen. Das stärkste Argument gegen die Vorlage ist gemäss der Umfrage aber, dass mit dem Gesetz die bewährte und sichere Energieversorgung der Schweiz zerstört werde.

Das von der SVP angeführte Referendumskomitee setzt bei der Kampagne vor allem auf die Ängste vor einer Preisexplosion und vor Zwang zum massiven Energiesparen. Wer aber Alternativen hören will zu dem Gesetzespaket, das Bundesrat und Parlament in den letzten Jahren ausgehandelt haben, muss nachbohren.

Neue Atomkraftwerke

Wie sollen rund 35 Prozent des Schweizer Strommixes ersetzt werden, wenn die heutigen fünf Atomkraftwerke vom Netz gehen? Die Kernfrage dazu, ob es neue Atomkraftwerke brauche, will SVP-Kampagnenleiter Toni Brunner nicht beantworten: «Das überparteiliche Komitee will sich offenhalten, wie der Strombedarf nach einem Ausstieg aus der Kernenergie gedeckt werden kann.» Brunner setzt auf die Innovationskraft von Wissenschaft und Markt: «Die Wirtschaft ist der bessere Treiber als staatlich verordnete Gesetze.»

Im Gegensatz zu den Befürwortern des Energiegesetzes «massen wir uns nicht an, 25 oder gar 35 Jahre im Voraus Strategien und Massnahmenpläne für die Energieversorgung unseres Landes zu entwerfen», sagt Brunner. Wenn schon Förderung, stehe beim Gegenkomitee «die sauberste aller Stromproduktionsarten an erster Stelle, nämlich die Wasserkraft».

Das deckt sich mit dem Parteiprogramm der SVP. Sie setzt sich für die Beibehaltung des bisherigen Strommixes ein und lehnt eine politisch motivierte Abschaltung der AKW ab. Mit der Forderung nach neuen Atomkraftwerken will sie sich aber nicht exponieren.

Seit längerem intensiv und offen für neue AKW politisiert der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. Ein Neubau ergebe zwar derzeit wegen der ­tiefen Strompreise betriebswirtschaftlich keinen Sinn, sagte er bereits vor der Abstimmung über die Atomausstiegsinitiative.

Wenn es aber in Zukunft neue Technologien und wirtschaftliche Chancen gebe, so solle laut Wasserfallen der Bau von Atomkraftwerken nicht verboten sein. Die Energiestrategie will aber, dass nur noch die bestehenden AKW so lange laufen dürfen, wie sie sicher sind. Neue Bewilligungen soll es nicht mehr geben. (Berner Zeitung)