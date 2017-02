Die Konferenz der hehren Ziele

Syriens Todfeinde sind wieder in Genf: Die Parteien des sechs Jahre dauernden blutigen Konflikts trafen am Donnerstag am Genfer Sitz der Vereinten Nationen mit Topdiplomaten der Weltorganisation zusammen. Das Assad-Regime und die Opposition sollen sich unter Leitung der UNO einer politischen Lösung des 2011 ausgebrochenen blutigen Konflikts nähern – so lautet offiziell das ehrgeizige Ziel der Vereinten Nationen. Die Genfer Runden, deren Dauer nicht terminiert ist, sollen sich um drei grosse Themen drehen: die Bildung einer glaubwürdigen Regierung für das Bürgerkriegsland, die Ausarbeitung einer Ver­fassung und das Abhalten freier und fairer Wahlen.

Doch dämpfen die UN-Vertreter gleich selber die Erwartungen. Der Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, warnt selber vor übermässigen Erwartungen bei der Lösung des vielschichtigen Konflikts. Bereits 2012, 2014 und 2016 rief die UNO in Genf Syrien-Konferenzen ein – alle scheiterten. Diplomaten be­tonten: Wenn sich die Parteien bei dieser Runde auf eine Verbesserung des Loses der Millionen leidender Menschen einigen könnten, wäre schon viel erreicht.

Zum Auftakt traf UN-Vermittler de Mistura mit der Delegation des Gewaltherrschers Bashar al-Assad zusammen. De Mistura tauschte sich auch mit Oppositionellen aus – ein direktes Aufeinandertreffen der syrischen Konfliktparteien fand nicht statt.

Der Dachverband des Widerstandes, das Hohe Verhandlungskomitee, drängte jedoch auf einen unmittelbaren Kontakt mit Assads Leuten. Direkte Gespräche «würden Zeit sparen und die Ernsthaftigkeit beweisen», erklärte Salem al-Meslet vom Verhandlungskomitee. Dem Assad-Regime dürfe nicht mehr Zeit gegeben werden, noch «mehr Verbrechen in Syrien zu verüben». Die Opposition sieht sich in einer geschwächten Position, nachdem Assad-Truppen Ende 2016 die Rebellenhochburg Ost-Aleppo zurückerobert haben. Kurz darauf trat eine Waffenruhe in Kraft, die aber brüchig ist.

Grösster Streitpunkt ist die Zukunft des Machthabers Bashar al-Assad und seiner Gefolgsleute. Oppositionelle verlangen ihre Absetzung, sie machen die Assad-Clique für den Tod Hunderttausender und das Flüchtlingselend verantwortlich. Für die Emissäre des Regimes steht jedoch ein Abschied ihres Chefs nicht zur Debatte. Der militärisch erstarkte Assad kann sich Russlands Unterstützung sicher sein. Die Russen sind in Genf ebenso vertreten wie die USA und die regionalen Mächte Türkei, Saudiarabien und Iran. Während die US-Regierung unter Donald Trump an einem Syrien-Konzept feilt, verfolgen die Regionalmächte klare strategische Ziele für Syrien. (Berner Zeitung)