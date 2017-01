Die Opfer des Strassenbaufonds

Strassenbaufonds: Viele Freunde, wenige Gegner

Der Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) geniesst breite Unterstützung bei den Parteien und der Bevölkerung. Von den Gegnern war bisher wenig zu hören. Am Dienstag sind nun SP und Grüne mit ihren Argumenten an die Öffentlichkeit getreten. Sie führen einen Abstimmungskampf unter schwierigen Bedingungen. Für die SP hat der Kampf gegen die Unternehmenssteuerreform III Priorität, zudem gibt es prominente Abweichler.



Nicht hinnehmen wollen SP und Grüne, dass der Bund den grössten Teil des zusätzlichen Aufwands übernimmt, während die Autofahrer einen verhältnismässig kleinen Beitrag leisten. Nationalrat Philipp Hadorn (SP, SO) sprach vor den Medien in Bern gestern von einem «Raubzug auf die Bundeskasse».



Den NAF-Gegnern geht es aber nicht allein ums Geld. Den Schlüssel zur Mobilität der Zukunft sehen sie nicht in zusätz­lichen, überdimensionierten Strassen, sondern beispielsweise in der digitalen Vernetzung aller Verkehrssysteme und Verkehrsträger zur Regelung von Staus und Umweltbelastung.



Ebenfalls am Dienstag warb ein Komitee aus Städten, Berggebieten, Wirtschafts- und Strassenverbänden in Bern für die «historische Möglichkeit», die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur auf eine neue Grund­lage zu stellen. Vor drei Jahren habe das Stimmvolk dem Bahninfrastrukturfonds zugestimmt, sagte TCS-Zentralpräsident Peter Goetschi. Nun gelte es auch für die Finanzierung der Strasseninfrastruktur eine Grundlage zu schaffen. Der NAF sei ein intelligentes und ausgewogenes Instrument.



Für ein Ja zum NAF setzt sich auch der Städteverband ein. Der grösste Teil des Verkehrswachstums falle in Städten und Agglomerationen an, sagte dessen Vertreterin Marie-France Roth Pasquier, Gemeinderätin von Bulle FR. Die Vertreter der Wirtschaftsverbände hoben die Bedeutung der Strasseninfrastruktur für die Wirtschaft hervor. Die heute weit über 20 000 Staustunden pro Jahr würden die Wirtschaft enorm belasten, sagte Hans Wicki, Präsident von Bauenschweiz und Ständerat (FDP, NW). sda