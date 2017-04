ETH-Studenten forschen an der superschnellen Röhre

In 15 Minuten von Zürich nach Genf sausen? Oder in 40 Minuten sogar bis nach Berlin? Davon träumen Studenten der ETH ­Zürich. Sie haben vergangenen Herbst das Projekt Swissloop ­gestartet. Es geht auf eine Idee des Tesla- und Spacex-Gründers Elon Musk zurück.Sein spektakuläres Konzept eines Hyperloops sieht eine Röhre vor, in der Menschen in elek­trisch angetriebenen Kapseln mit über 1000 Kilometern pro Stunde reisen könnten.

Sie wären also teilweise noch schneller als im Flugzeug unterwegs. Theoretisch sollte dies für die Passagiere kein Problem sein. Eine wichtige Voraussetzung für deren Wohlbefinden ist indes, dass die Kapseln, die dank Magneten schweben, nicht schwingen. Die ETH-Studenten, die eine solche Kapsel konstruieren wollen, tüfteln an diesem Problem.

Das Prinzip des Hyperloops basiert auf dem der Rohrpost: Dank fast vollständigem Vakuum in der Röhre gibt es kaum Luftwiderstand und nur geringe Reibung. So ist es möglich, mit wenig Energieverlust riesige Geschwindigkeiten zu erreichen.

Viel Idealismus, wenig Geld

Das Zentrum des Schweizer Traums sieht sehr profan aus. Die ETH Zürich stellt den Studenten, die sich im Projekt Swissloop ­engagieren, neben einer Werkstatt im Technopark zwei Büros nahe dem Hauptgebäude zur Verfügung. Eine Kaffeemaschine, ein grosser Sitzungstisch, Laptops und ein Fernsehbildschirm: Mehr hat nicht Platz. Schwer vorstellbar, dass hier etwas entstehen soll, das vielleicht das ganze Verkehrssystem umkrempelt.

«Wir glauben an die Vision», sagt Lisa Oberosler aus der Projektleitung im grösseren der beiden Büros. Es sei wie in den Anfangszeiten der Autoindustrie oder der Eisenbahn. Vieles sei unklar und die ersten Schritte ­bescheiden, doch man wisse, dass man einer neuen Technologie zum Durchbruch verhelfen könnte.

Die Studentin der Finanzwissenschaften gehört zu den Gründungsmitgliedern des Vereins Swissloop, der im vergangenen November aus der Taufe gehoben wurde. Inzwischen zählt er rund 80 Mitglieder. «Wir haben bewusst die Form eines Vereins gewählt», erklärt Lisa Oberosler. «Das ist neutraler und offener als ein Start-up.»

Mitglied werden können alle interessierten Studenten. Bis Ende Jahr haben sie 500 000 Franken zur Verfügung, um das Projekt voranzutreiben. Hochkarä­tige Industriepartner wie etwa Georg Fischer, Bombardier, Leybold und Hilti stellen das Geld ­sowie Material zur Verfügung. Die Studenten selbst erhalten für ihr Engagement keinen Lohn – dafür viele Einblicke in die Praxis und teilweise auch Credits, die ihnen an ihr Studium angerechnet werden.

Test in Kalifornien geplant

Elon Musk stellte seine Idee eines Hyperloops im August 2013 vor. Weil er nach eigenen An­gaben vorläufig keine Zeit hat, sie weiterzuverfolgen, wurde ein ­offener Wettbewerb lanciert. Studentinnen und Studenten weltweit sollen eine Kapsel für den Hyperloop designen und bauen. Die Besten dürfen ihren Prototyp in einer rund 1,6 Kilometer langen Teststrecke in Los Angeles überprüfen.

Die ETH-Studenten gehören zu diesen Spitzenreitern. Ende August werden 30 von ihnen nach Kalifornien reisen, um ihren Prototyp vorzustellen. Zurzeit ist er noch nicht ganz fertiggebaut. «Im September wollen wir dann damit beginnen, einen zweiten, ­verbesserten Prototyp anzufertigen», sagt Lisa Oberosler.

Kosten sind grösstes Hindernis

Der Bau einer Kapsel ist der technische Teil des Projekts Swissloop. Daneben erstellen die Studenten aber auch eine Machbarkeitsstudie zur Frage, ob ein Swissloop in der kleinen und vom öffentlichen Verkehr gut erschlossenen Schweiz sinnvoll ­wäre, und falls ja, auf welchen Strecken. «Klar ist, dass eine solche Röhre hierzulande sowohl ober- als auch unterirdisch verlaufen müsste», sagt Lisa Oberosler.

Das ist ein Gegensatz zum Konzept von Elon Musk, der für eine erste Hyperloop-Verbindung zwischen Los Angeles und San Francisco eine Röhre auf Stützpfeilern entlang der Autobahn vorsah. «In der Schweiz mit ihren vielen Hügel und Bergen wäre dies wohl kaum möglich», sagt die Studentin. Wenn die Röhre unter dem Boden verläuft, schnellen jedoch die Kosten für den Bau in die Höhe.

Die Kosten sind ohnehin die Krux. An ihnen scheiterte bereits ein ähnliches Projekt. Es hiess Swissmetro und sah den Bau einer unterirdischen Magnetschwebebahn im Vakuumtunnel vor. Wegen fehlender finanzieller Mittel wurde es 2009 eingestellt. Anfang 2016 lancierten zudem Firmen des Detailhandels, der Logistik und weiterer Branchen das Projekt Cargo Sous Terrain.

Sie wollen eine Art unterirdische Metro für Güter einrichten. Auch hier wird es die grösste Herausforderung sein, genügend Geldgeber zu finden. «Ob man den Swissloop finanzieren könnte, hängt davon ab, wie sehr die Menschen an das Projekt glauben», meint Lisa Oberosler. (Berner Zeitung)