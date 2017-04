Ein Auto-WK soll reichen

Die Reform

In Zukunft sollen auch 17-Jährige Auto fahren dürfen, allerdings nur in Begleitung Erwachsener. Der Bundesrat schlägt vor, dass man den Lernfahrausweis künftig ein Jahr früher erhält als heute. Gleichzeitig stellt er die Hürden für den Weg zum Permis höher: Für die praktische Prüfung darf sich erst anmelden, wer seit mindestens einem Jahr mit dem Lernfahrausweis Erfahrung im Verkehr gesammelt hat. Heute gibt es keine solche Vorschrift. Von dieser Bestimmung sollen allerdings Personen ausgenommen werden, die 25-jährig oder älter sind.



All dies ist Teil eines Pakets, mit dem der Bundesrat die Fahrprüfungen «optimieren» will. Insgesamt soll das Prozedere einfacher und günstiger werden, da es nach der Prüfung nur noch einen Weiterbildungskurs geben soll (siehe Haupttext).

Neu ist auch die Vorschrift, dass man künftig mindestens zwei Lektionen bei einem Fahrlehrer absolvieren muss, um zur Prüfung zugelassen zu werden. In der einen Stunde müssen Neulenker lernen, eine korrekte Vollbremsung zu machen. Laut den Experten des Bundes können das viele nicht. Eine weitere Neuerung: Wer die Prüfung mit einem «Automaten» ablegt, darf neu auch handgeschaltete Autos fahren.



Die Vorschläge des Bundesrats gehen bis Ende Oktober in die Vernehmlassung. Erste Änderungen sollen frühestens 2019 in Kraft treten.