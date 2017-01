Er polierte Schweizer Promis auf Hochglanz

«Ich bin eitel, ja, aber kein Promi – nur ein Promimacher», schreibt Peter Rothenbühler kokett. Aber recht hat er. Oder wer kennt Peter Ro­thenbühler? Dem Gedächtnis hilft er in seiner neuen Auto­biografie gleich selber auf die Sprünge: Keck behauptet er, den Schweizer People-Journalismus erfunden zu haben.

Interessant ist jedoch tatsächlich nicht in erster Linie er, sondern jene, die er gross herauskommen liess. Zum Beispiel Adolf Ogi, damals war Rothenbühler Chefredaktor des «SonntagsBlicks». Rothenbühler machte Ogi zum Bundesratsanwärter, bevor dieser kandidierte.

Ein selbst geknipstes Bild zeigt den SVP-Nationalrat aus dem Berner Oberland mit vom Wind zerzaustem Haar vor alpiner Flora auf der «SonntagsBlick»-Titelseite des 16. August 1987. Ogi mit Blüem­li, dazu die Bildunterschrift: «Der Kronprinz aus Kandersteg». Vier Tage davor hatte Bundesrat Leon Schlumpf seinen Rücktritt angekündigt.

«Schlitzohrig»

Die Geschichte kam dem späteren Bundesrat Adolf Ogi in den falschen Hals: «Ich hatte keine Freude am Bericht», sagt er ­heute. Das Bild war bei einer Wanderung über den Lötschenpass einige Wochen davor entstanden, niemand wusste damals vom bevorstehenden Rücktritt Schlumpfs. Verhindern konnte Ogi den Artikel nicht, denn er war schon bereit zum Druck, als Rothenbühler ihn orientierte.

Im Rückblick lässt sich sagen: Die Episode schadete Ogi nicht. Dieser beklagt sich dennoch. «Schlitzohrig» sei das gewesen. Zur Wanderung habe er Rothenbühler eingeladen, weil dieser als Pfarrerssohn in Frutigen – also quasi in seiner Nachbarschaft – aufgewachsen sei. Peter Rothenbühler habe so getan, als könne er kein Wässerchen trüben.

«Peter Rothenbühler hat so getan, als könnte er kein Wässerchen trüben.»Alt-Bundesrat Adolf Ogi

Das war offensichtlich eine Masche. Heute ist Ogi dem Journalisten nicht mehr böse. Ogi lernte wie kaum ein anderer Schweizer Politiker volksnahe Präsenz für sich zu nutzen. Er schaffte es später auch auf die Titelseite der «Schweizer Illustrierten» (SI), deren Chef nun Rothenbühler war.

Rothenbühlers Sympathie hat Ogi jedenfalls: In seinem Buch beschreibt er den Politiker als «einen lieben Kerl, gradlinig, ehrlich, emotionell, engagiert und ‹good looking›».

Was hält Ogi nach diesem Lob von Rothenbühlers eigener vollmundiger Ansage zu seiner Rolle im People-Journalismus? Nach kurzem Zögern stimmt Ogi ­dessen Selbsteinschätzung zu. Manchmal beschlich Ogi beim Durchblättern von Rothenbühlers Autobiografie allerdings das Gefühl, dass hier jemand Informationen weiterinterpretiert und es mit der Wahrheit nicht immer ganz genau nimmt.

Konfrontiert damit, lacht Ro­thenbühler erst einmal und gibt zurück: «Wahrscheinlich sagt Adolf Ogi das, weil im Buch Sachen stehen, die er nicht so gerne hört.» Etwa sein enger Kontakt zu Frank A. Meyer, Chefpublizist bei Ringier. Inhaltlich weist er die Unterstellung zurück. Nichts sei falsch, alle Fakten seien gecheckt.

«Schmerzfrei und schamlos»

Politik blieb für Rothenbühler eher ein Nebenschauplatz. Silvia Binggeli, heute Chefredaktorin der Frauenzeitschrift «Annabelle», weiss, was ihm wichtig war. Sie startete bei der SI 1998 ihre journalistische Karriere. Er sei der Erste gewesen, der «schmerzfrei, schamlos» und trotz kritischen Journalistenstimmen seinen Leserinnen und Lesern das gab, was sie wollten: Boulevard und People-Geschichten.

Und er hatte Erfolg damit. Die darbende «Schweizer Illustrierte» legte mit dem neuen Konzept an Leserschaft zu. «Er machte aus Maria Walliser und der Familie Knie Schweizer Heldinnen und Helden», erzählt Binggeli. Im Land, dem dummerweise die Royal Family abgeht, zelebrierte Rothenbühler die Miss-Schweiz-Wahlen, als ginge es um Prinzessinnen. Rose und Kaktus, heute noch SI-Markenzeichen, erfand er. So jedenfalls stehts im Buch.

Bei Frank A. Meyer – Strippenzieher beim Herausgeber der SI, dem Ringier-Verlag – kam diese seichte Schiene weniger gut an. Rothenbühler überwarf sich mit seinem langjährigen Ziehvater, dank dem er überhaupt zu ­Ringier gekommen war. Dieses Zerwürfnis sei mittlerweile beigelegt, sagt Rothenbühler am Telefon. Meyer hingegen schweigt lieber zu Rothenbühler, wie er per Mail knapp mitteilt.

«Rottenweiler» der Romands

Kein Blatt vor den Mund nimmt dagegen der ehemalige Stadtpräsident Lausannes, Daniel Brélaz, der heute wieder als grüner Nationalrat amtiert. Der beleibte Stadtpräsident wurde Rothenbühlers Opfer, als dieser zum Chefredaktor von «Le Matin» und «Le Matin Dimanche» ernannt ab 2002 den Boulevard in der Romandie einführte.

Rothenbühler, der dank einer frühen Kindheit in Pruntrut und einer Jugend in Biel bilingue ist, schildert das zwar anders, Brélaz aber findet, darauf angesprochen, kaum gute Worte für den aufdringlichen Stil, den Rothenbühler in der Romandie einführte: «Herr Brélaz, warum sind Sie so schwer?», fragte «Le Matin» einmal zum Beispiel auf Seite 1.

Rothenbühler erhielt in der Romandie in Anlehnung an eine Hunderasse den Übernamen «Rottenweiler». Diesen trägt er nicht ohne Stolz, er habe sich den Ruf «redlich verdient, vor allem weil ich im Beissen so unberechenbar war», schreibt er.

Silvia Binggeli kennt Rothenbühlers hartnäckige, zuweilen bissige Seite durchaus. Er habe einen nicht mit Samthandschuhen angefasst. «Aber er war fair, und als Chef förderte er sein Personal.» Christine Maier, langjährige Fernsehfrau und bis vor kurzem Chefredaktorin des «SonntagsBlicks», pflichtet dem bei. Sie kam in jener chaotischen Zeit zur SI, als Rothenbühler das Zepter übernahm und «die Leute entweder selber gingen oder entlassen wurden».

Sie hält grosse Stücke auf ihn als Menschenkenner und wegen seines guten Instinkts für Storys und Bilder: «Rothenbühler hat die Homestory in die Schweiz gebracht.» Aus ursprünglich geplanten drei Monaten wurden für Maier, die parallel dazu ihre Fernsehkarriere vorantrieb, sechs Jahre bei der SI.

«Rothenbühler machte ambitionierten People-Journalismus», sagt Silvia Binggeli über ihren früheren Chef. Dass in der Schweiz nur luftige People-Geschichten auf Hochglanzpapier funktionierten, wie er selber vorgibt, glaubt sie hingegen nicht. «Die ‹Annabelle› macht etwas anderes», meint sie.

Und der Zuspruch der Leserinnen und Leser gebe ihr recht. In einem pflichtet sie ihrem ersten Chef hundertprozentig bei: «Wer Erfolg haben will, muss aber unterhalten können.» Rothenbühler gelang und gelingt das bestens – auch in seiner Autobiografie «Frösche küssen – Kröten schlucken».

Einblick in Postenschacher

Im Plauderton lässt er einen an Geschichten teilhaben, die Zeitschriften unter seiner Leitung publizierten und die zu Evergreens avancierten: wie Bettina Walch zur Wetterfee der Nation wurde oder wie er mit dem Bericht über einen Beziehungsknatsch sogar Nicolas Sarkozys Ärger auf sich zog.

Wohltuend offen unterschlägt er auch Pleiten nicht, etwa sein kurzes Gastspiel bei Roger Schawinski und dass er bei Ringier letztlich abserviert wurde. Offen wie selten gewährt er Einblick in den Postenschacher und Filz der Schweizer ­Medienszene, etwa bei der Be­setzung von Ringier-Chefposi­tionen.

Als private Person bleibt Ro­thenbühler ausser der Erkenntnis, dass er gut aussieht, elegant tanzt und in seinen Büros chaotisch hauste, unfassbar. Lieber stolziert er einem Gockel gleich durch die eigene Biografie.

Aller Selbstverliebtheit zum Trotz reifte in Rothenbühler aber die Erkenntnis, dass er kein Promi ist. Rothenbühler, 68-jährig, lebt heute mit seiner Frau, die beiden Söhne sind ausgeflogen, in Lausanne und schreibt Kolumnen – über andere. (Berner Zeitung)