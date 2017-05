«Korrupte Diebe, hier schön leben und in Venezuela haben sie nichts zu essen»: Eine unbekannte Lateinamerikanerin hat ihrem Ärger über die Missstände in Venezuela, womöglich ihrem Heimatland, Luft gemacht. Wie venezolanische Medien berichten, griff die Frau in einer Berner Migros-Filiale den Botschafter des Landes verbal scharf an und zeichnete die Konfrontation mit ihrem Handy auf. Das entstandene Video stellte sie ins Netz:

«Sie stehlen das Geld von Venezuela»

Während sie den Botschafter César Méndez González und dessen Begleiterin durch den Supermarkt verfolgt, ruft die Frau: «Räuber, Räuber, das sind Räuber. Hier schön leben und in Venezuela haben sie nichts zu essen. Diese Leute stehlen das Geld von Venezuela. (...) Das sind korrupte Diebe. (...) Hier können sie nicht machen, was sie wollen. (...) Venezuela wird verhungern wegen solcher Leute wie euch.»

Die Angegriffenen zeigen sich auf den Aufnahmen zunächst scheinbar wenig beeindruckt von den lautstark geäusserten Vorwürfen und gehen ruhig weiter.

Botschaft will Fall nicht kommentieren

Schliesslich versucht Botschafter Méndez jedoch, der Frau das Handy wegzunehmen und die Kamera wegzudrehen – ohne Erfolg. Am Ende des Videos blicken er und seine Begleiterin kurz in die Kamera, lächeln und winken. In den venezolanischen Medien schlägt der Vorfall hohe Wellen, zahlreiche Zeitungen berichten darüber. Journalisten teilen das Video in den sozialen Netzwerken, wo die Aktion auf Beifall stösst.

Auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet gibt sich die venezolanische Botschaft schmallippig: «Kein Kommentar», lautet die knappe Antwort. Man kenne das Video aber und sei mit dem Vorfall vertraut.

Ein Land zerfällt

Venezuela steht vor dem wirtschaftlichen Ruin. Trotz gigantischer Ölreserven ist vom einstigen Reichtum des Landes heute nichts mehr zu sehen. Lebensmittel sind knapp, vor den Geschäften bilden sich lange Schlangen und auf den Strassen protestieren Hunderttausende gegen politische Repression und Misswirtschaft.

Präsident Nicólas Maduro hält an seiner Macht fest und bekämpft den Widerstand auf der Strasse hart – allein im April wurden 26 Menschen bei Protesten und Unruhen getötet.

