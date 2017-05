Geplante Steuerprivilegien für Bauern vor dem Aus

Subventionen statt Schoggigesetz



Die Ausfuhrbeiträge nach dem sogenannten Schoggigesetz müssen abgeschafft werden. Das verlangt die Welthandelsorganisation WTO. Als Ersatz will der Bundesrat Subventionen für Milch und Brotgetreide einführen.



Dafür sollen die 67,9 Millionen Franken zur Verfügung stehen, die im Finanzplan derzeit für das Schoggigesetz eingeplant sind. Anders als die Ausfuhrbeiträge, die an die Nahrungsmittelindustrie fliessen, sollen die neuen Stützungsbeiträge direkt den Bauern zukommen - fünf Sechstel den Produzenten von Milch, ein Sechstel den Getreideproduzenten.

Der Bundesrat hat am Mittwoch die Botschaft ans Parlament mit diesen Vorschlägen verabschiedet. Über ein entsprechendes Gesetz werden National- und Ständerat voraussichtlich ab Herbst 2017 diskutieren. Das Massnahmenpaket soll auf Anfang 2019 in Kraft gesetzt werden. Die Begleitmassnahmen will der Bundesrat vier Jahre nach der Einführung evaluieren.