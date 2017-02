Gorbatschow wirft Schweiz Sabotage vor

Es herrscht dicke Luft zwischen Green-Cross-Gründer Michail Gorbatschow und Martin Bäumle, Präsident der Schweizer Abteilung. Ersterer ist vor kurzem zurückgetreten – schuld soll das Fehlverhalten der Schweizer Sektion sein. Sie würde ihren Zahlungspflichten nicht nachkommen. Die fehlenden Mitgliederbeiträge würden Green Cross in eine unmittelbare Liquiditätskrise führen, wie die Organisation auf ihrer Homepage schreibt.

Konkret richten sich die Vorwürfe aber gegen Martin Bäumle, dessen Namen mehrfach genannt wird. So schreibt Gorbatschow in einem Brief von «Intrigen» und «Sabotagen», die letztendlich zu seinem Rücktritt geführt hätten.

Martin Bäumle bestätigt die Auseinandersetzungen auf Anfrage von SRF: «Es gibt Differenzen über die Lage bei Green Cross International. Es ist aber ganz klar, dass wir das intern diskutieren müssen. Im Moment darf und kann ich keine Informationen geben.» In einer Mitteilung soll er dazu jedoch geschrieben haben, dass die Schweiz erst dann wieder bereit sei, ihre Beiträge zu leisten, wenn Green Cross mehr Transparenz in Finanzierungsfragen zeige. (kat)