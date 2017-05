Guy Parmelin: «Auch die Schweiz ist bedroht»

«Keine Information»: Fragen der Journalisten zur aktuellen NDB-Spionageaffäre blockt Urs Wiedmer umgehend ab – zu «laufenden Verfahren» könne der VBS-Kommunikationschef nichts sagen. Wenige Tage nach der Verhaftung eines Schweizer Steuer-Spions in Deutschland hat der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) heute seinen Jahresbericht vorgestellt.

Auch Verteidigungsminister Guy Parmelin hat sich am Dienstag zu dem Fall geäussert, ohne etwas zu sagen. Er könne und wolle nicht Stellung nehmen, sagte Parmelin vor den Medien. Dass der 54-jährige Schweizer, der in Deutschland wegen Spionageverdachts in U-Haft sitzt, für den Schweizer Nachrichtendienst gearbeitet hat, bestätigte Parmelin nicht. Deutsche Politiker hatten empört auf den Fall reagiert.

Er habe die Ausführungen der deutschen Generalbundesanwaltschaft zur Kenntnis genommen, sagte der Verteidigungsminister lediglich. Auch die Schweiz sei immer wieder selbst Opfer von Spionage, fügt er an.

«Risikopersonen» und «Gefährder»

«Sagen wir es deutlich: Auch die Schweiz ist bedroht!», heisst es im Vorwort des am Dienstag publizierten Lageberichts des NDB. Klare Worte von Bundesrat Guy Parmelin. Neben dem jihadistischen Terrorismus nennt der Verteidigungsminister auch Cyberangriffe als Gefahren für die Nation.

Parmelin betont im Jahresbericht vor allem die jihadistische Gefahr. «Auch in der Schweiz bleibt die terroristische Bedrohung erhöht», heisst es in dem 88-seitigen Papier. Die Bedrohung ginge vor allem vom IS und durch ihn inspirierte oder gesteuerte Einzelpersonen und Kleingruppen aus.

In diesem Bereich gebe es 90 «Risikopersonen», informierte Markus Seiler, Direktor des NDB, an der Medienkonferenz. Insgesamt beobachte man im Land etwa 500 Personen. 88 Jihad-Reisende seien seit 2001 erfasst worden – neue Ab- und Rückreisen habe es seit 2016 aber nicht gegeben, was einen «Trend zur Stabilisierung» bedeute. Bei den 90 Risikopersonen handele es sich um «Gefährder». Diesen Begriff offiziell verwenden – wie etwa der deutsche Nachrichtendienst – wolle man in der Schweiz aber nicht, sagt Markus Seiler.

«Wir betreiben keine Gesinnungsschnüffelei»

Thema im Jahresbericht ist auch die von Links- und Rechts-Extremisten ausgehende Gewalt. «Ein Neonazi zu sein, ist in der Schweiz nicht verboten,» sagt VBS-Kommunikationschef Urs Wiedmer an der Medienkonferenz. Als Konsequenz aus der Fichen-Affäre sei klar: «Wir betreiben keine Gesinnungsschnüffelei.» Der NDB werde nur dann aktiv, wenn es konkrete Hinweise auf drohende Gewalt vorlägen.

Während die rechtsextreme Szene in der Schweiz bisher mit Gewalt gegen Asylsuchende oder Infrastruktur und Dienstleister im Asylbereich hervorgetreten sei, habe die linksextreme Szene «Migration zu einem ihrer Hauptthemen gemacht» und agiere dabei «auch gewaltsam» – das Potenzial zu solchen Ausschreitungen sei weiterhin vorhanden. (jdr)