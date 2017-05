In Bern brach eine Weichenzunge

Schuld war ein Schienenbruch in einer Weichenzunge. Auf diesen einfachen Nenner brachten am Montag die Verantwortlichen der SBB die Ursache für den Unfall vom 29. März auf den nördlichen Ausfahrtsgeleisen des Bahnhofs Bern. Für eine S-Bahn der BLS in Richtung Burgdorf war dort bereits kurz nach dem Start Feierabend: Der Zug sprang auf einer Weiche aus den Schienen. In der Folge musste das Fahrzeug mit grossem Aufwand geborgen werden. Der Bahnverkehr von und nach Bern war 24 Stunden lang massiv eingeschränkt.

Wenigstens kam er nicht ganz zum Erliegen – anders als in der Woche zuvor im Bahnhof Luzern. Am 22. März war auch dort ein Zug aus den Schienen gesprungen, und auch dort hatte sich der Unfall auf einer Weiche ereignet – dummerweise auf einer so zen­tral gelegenen, dass die SBB den Bahnhof gleich ganz schliessen mussten.

Sie öffneten ihn auch während der noch aufwendigeren und noch teureren Reparaturarbeiten nicht wieder, womit der Betrieb vier weitere Tage völlig lahmgelegt war. Tausende von Pendlern und Ausflüglern mussten Luzern in dieser Zeit entweder grossräumig umfahren oder aber auf einen Ersatzbus umsteigen. Und so längere Reisezeiten in Kauf nehmen.

Nach allen Standards

Die zwei Unfälle seien eine Ausnahme, absolute Einzelfälle. Und hätten trotz ihrer zeitlichen Nähe keinen Zusammenhang: Philippe Gauderon betonte es am Montag vor den Medien mehrfach. Der SBB-Infrastrukturchef war angetreten, um erste Erkenntnisse zu den Unfallursachen zu präsentieren. Zum grösseren, weit schlagzeilenträchtigeren Vorfall in Luzern musste er mehr oder weniger passen: Weder die SBB noch die im Auftrag des Bundes tätige Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hätten bislang ein abschliessendes Fazit ziehen können (siehe Kasten).

Anders sieht es in Bern aus. Zwar hat die Sust auch hier ihre Abklärungen noch nicht beendet, doch Gauderon hielt fest: Für die SBB deutet alles darauf hin, dass ein zuvor unentdeckter Riss zum Bruch der Weichenzunge führte. Er schwächte das fragliche Stück Schiene derart, dass es den Kräften nicht mehr länger standhielt – und unter dem Gewicht des BLS-Zuges zerbarst.

Der Grund der Entgleisung im Detail:

Laut Gauderon hatte sich der Riss im Fuss des Schienenstücks gebildet. Gleichzeitig betonte er, dass die Kontrollen zeitgerecht und nach den gültigen Standards durchgeführt worden seien. Zum letzten Mal sei dies zwei Wochen vor dem Unfall passiert, erklärte er, derweil der verantwortliche Ingenieur Stefan Sommer bekräftigte: Von Auge habe man den Riss nicht sehen können.

Welche Konsequenzen die SBB ziehen? Noch sind keine Entscheide gefallen. Gauderon und Sommer nannten aber Möglichkeiten. Noch häufigere Kontrollen sind ebenso denkbar wie der Ausbau der Untersuchungen mit Ultraschall. Aktuell werden die entsprechenden manuellen Geräte jeweils nur an der Schienenoberkante angesetzt, künftig könnte dies auch von der Seite her geschehen – Schadstellen am Fuss wären dann wohl früher zu erkennen. Ultraschallkontrollen aus einem Diagnosefahrzeug, die zusätzlich zeigen, wie die Schiene unter Gewicht reagiert, machen den Variantenfächer komplett.

Nur wenige Zwischenfälle

Gauderon und Sommer wurden nicht müde, die Einmaligkeit der beiden Unfälle zu betonen. Sie untermauerten dies mit ein paar statistischen Zahlen, erklärten, die netzweit 800'000 Weichenüberfahrten pro Tag relativierten die Zahl der Weichenstörungen von vornherein. Deren 80 habe es im letzten Jahr gegeben, und kaum eine habe derart grosse Auswirkungen gehabt.

Die beiden brachen auch eine Lanze für den allgemeinen Zustand des SBB-Netzes, der offizi­ell nur mit «gut bis ausreichend» bewertet wird: Es könne als sicher gelten. (Berner Zeitung)