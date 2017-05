Ist der neue Geheimdienst-Aufseher befangen?

Verteidigungsminister Guy Parmelin präsentierte am Mittwoch Thomas Fritschi als ersten Chef der neu zu schaffenden Aufsichtsbehörde über den Nachrichtendienst. Er bringe die richtige ­Einstellung und die nötigen Kenntnisse mit, sagte Parmelin.

Fritischi hat das Fürsprecherpatent in Bern gemacht. Es folgte eine klassische Beamtenkarriere: Zuerst war er im Rechtsdienst des Generalstabes im VBS tätig. Nach einem Einsatz bei der Swiss­coy in Kosovo arbeitete er in verschiedenen Funktionen für die Bundeskriminalpolizei, zuletzt als Abteilungschef Ermittlungen und Staatsschutz. Seit 2010 führt er das Amt für Justizvollzug des Kantons Solothurn. Gleichzeitig ist er seit einem Jahr Präsident der Konferenz der kantonalen Justizvollzugsleiter

Zu nahe am Geheimdienst?

Die Erwartungen an den Mann, der künftig die Schweizer Spione überwachen soll, sind hoch, zumal der Geheimdienst ab September mehr und vor allem umstrittene Kompetenzen erhalten wird.

Politiker sind skeptisch: SVP-Nationalrat Franz Grüter sagt gegenüber der «Berner Zeitung»: Es bleibe zu hoffen, dass Fritschi trotz seiner Nähe zur Verwaltung und zum Bundesamt für Polizei die nötige Unabhängigkeit habe, die es für dieses heikle Amt brauche. Es bestehe die Gefahr von Seilschaften mit Personen aus Fritschis früheren Stellen.

Noch kritischer ist Grüters Ratskollegin Edith Graf-Litscher: Für sie ist klar, dass es für «die Aufsicht über den Nachrichtendienst jemand von ausserhalb der Verwaltung» braucht.

Angesprochen auf die Kritik, ob Fritschi der Verwaltung und insbesondere dem Verteidigungsdepartement nicht zu nahe stehe, sagte Parmelin, die Erfahrungen beim Bund seien wertvoll. Personen, die das Anforderungsprofil erfüllten, fielen nicht vom Himmel.

Zugang zu allen Unterlagen

Die neue Aufsichtsbehörde soll nach dem Willen des Parlaments sämtliche Unterlagen erhalten und auf alle Informationssysteme zugreifen dürfen. Das Parlament hatte die Schaffung der Aufsichtsbehörde beschlossen, weil der Nachrichtendienst mit dem neuen Gesetz erheblich mehr Kompetenzen erhält. Bisher durfte er Personen nur in der Öffentlichkeit beobachten. Künftig darf er Telefongespräche abhören, Privaträume verwanzen und in Computer eindringen. Das Gesetz ermöglicht dem Nachrichtendienst auch die sogenannte Kabelaufklärung, die Auswertung von Daten aus der Internetkommunikation.

Fritschi muss die neue Oberaufsichtsbehörde nun zuerst aufbauen. Über wie viele Stellen sie verfügen wird, ist noch offen. Fritschi wird ein Budget vorlegen, über welches das Parlament entscheidet. Zur aktuellen Spionageaffäre wollte sich Fritschi nicht äussern. Er sagte jedoch, es werde auch darum gehen, das Vertrauen in den Nachrichtendienst zu erhalten. (Berner Zeitung)