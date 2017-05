Jung, männlich, aus der Agglo, Jihadist

«Keine Information»: Fragen der Journalisten zur aktuellen NDB-Spionageaffäre blockt Urs Wiedmer umgehend ab – zu «laufenden Verfahren» könne der VBS-Kommunikationschef nichts sagen. Wenige Tage nach der Verhaftung eines Schweizer Steuer-Spions in Deutschland hat der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) heute seinen Jahresbericht vorgestellt.

Auch Verteidigungsminister Guy Parmelin wurde mehrfach aufgefordert, sich zum Spionage-Fall zu äussern. Sagen wollte er aber am Ende nichts; er könne und wolle nicht Stellung nehmen, sagte Parmelin vor den Medien.

In dieser Debatte ging das eigentliche Anliegen der Medienkonferenz fast unter. «Sagen wir es deutlich: Auch die Schweiz ist bedroht!», heisst es im Vorwort des am Dienstag publizierten Lageberichts des NDB. Klare Worte von Bundesrat Guy Parmelin. Neben dem jihadistischen Terrorismus nennt der Verteidigungsminister auch Cyberangriffe als Gefahren für die Nation.

«Risikopersonen» und «Gefährder»

Parmelin betont im Jahresbericht vor allem die jihadistische Gefahr. «Auch in der Schweiz bleibt die terroristische Bedrohung erhöht», heisst es in dem 88-seitigen Papier. Die Bedrohung ginge vor allem vom IS und durch ihn inspirierte oder gesteuerte Einzelpersonen und Kleingruppen aus. In diesem Bereich gebe es rund 90 «Risikopersonen», informierte Markus Seiler, Direktor des NDB, an der Medienkonferenz.

Insgesamt beobachte man im Land etwa 500 Personen. 83 Jihad-Reisende seien seit 2001 erfasst worden, davon 30 Personen mit Schweizer Pass – neue Ab- und Rückreisen habe es seit 2016 aber nicht gegeben, was einen «Trend zur Stabilisierung» bedeute. Bei den 90 Risikopersonen handele es sich um «Gefährder». Diesen Begriff offiziell verwenden – wie etwa der deutsche Nachrichtendienst – wolle man in der Schweiz aber nicht, sagt Markus Seiler. Der Bund habe derzeit zwischen 85 und 94 Jihadisten auf dem Radar, die «ein erhöhtes Risiko für die Schweiz darstellen». Die Zahl sei seit einer Weile «relativ stabil».

Zahl der auffälligen Internet-Nutzer gestiegen

Seiler betonte, dass nicht von allen rund neunzig Personen eine konkrete Anschlagsgefahr ausgehe. «Aber eine Person alleine könnte unter Umständen verheerend sein.» Bei den Risikopersonen handle es sich um mehr Männer als Frauen, um mehr Junge als Alte. Die meisten der Risikopersonen lebten in stadtnahen Agglomerationen, sagte Seiler. «Von Genf bis Rorschach, von Basel bis ins Tessin, aber nicht zuhinterst im Emmental.»

Um Personen zu erkennen, die sich radikalisieren, beobachtet der Nachrichtendienst auch die Kommunikation in sozialen Medien. 2016 hat er 497 auffällige Internetnutzer identifiziert, die in der Schweiz Propagandamaterial zur Verherrlichung der jihadistischen Ideologie verbreiteten. 2014 seien es noch knapp 300 gewesen, sagte Seiler.

Mehr als doppelt so viele Einreiseverbote

Derzeit führt die Bundesanwaltschaft rund sechzig Strafverfahren gegen Personen, die sich Organisationen wie dem Islamischen Staat angeschlossen oder entsprechende Schritte unternommen haben. Diese Zahl hatte der Bundesanwalt Michael Lauber bereits vor mehr als einem Jahr so kommuniziert.

Das Bundesamt für Polizei (fedpol) verhängte im vergangenen Jahr gegen 39 Jhadisten ein Einreiseverbot. Im Vorjahr waren es noch 17 Jihadisten gewesen, denen die Einreise in die Schweiz verboten wurde.

«Wir betreiben keine Gesinnungsschnüffelei»

Thema im Jahresbericht ist auch die von Links- und Rechts-Extremisten ausgehende Gewalt. «Ein Neonazi zu sein, ist in der Schweiz nicht verboten», sagt VBS-Kommunikationschef Urs Wiedmer an der Medienkonferenz. Als Konsequenz aus der Fichen-Affäre sei klar: «Wir betreiben keine Gesinnungsschnüffelei.» Der NDB werde nur dann aktiv, wenn es konkrete Hinweise auf drohende Gewalt vorlägen.

Während die rechtsextreme Szene in der Schweiz bisher mit Gewalt gegen Asylsuchende oder Infrastruktur und Dienstleister im Asylbereich hervorgetreten sei, habe die linksextreme Szene «Migration zu einem ihrer Hauptthemen gemacht» und agiere dabei «auch gewaltsam» – das Potenzial zu solchen Ausschreitungen sei weiterhin vorhanden. (jdr)