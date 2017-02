«Kein vergleichbarer Einsatz in den letzten Jahren»

Am Tag nach der grossen Anti-Terror-Razzia im Tessin mit zwei Verhaftungen gibt es vorläufig nur wenig neue Anhaltspunkte. Die Bundesanwaltschaft kündigte sobald wie möglich eine «Aufdatierung» in dem Fall an. Mehr als 100 Beamte von Tessiner Kantonspolizei und dem Bundesamt für Polizei (fedpol) waren am Mittwoch bei den Operationen an verschiedenen Orten im Kanton im Einsatz. Die Terrorbekämpfung erreichte damit auf Tessiner Boden eine neue Dimension.

Im März letzten Jahres fand unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen am Bundesstrafgericht in Bellinzona ein Prozess gegen vier irakische IS-Unterstützer statt - Scharfschützen bewachten das Gericht, umliegende Gebäude wurden teilgeräumt.

Am Mittwoch nun wurden für die grossangelegte Aktion Strassensperren errichtet, um den Einsatz der rund 100 Polizeikräfte ermöglichen zu können. Es habe in den vergangenen Jahren keinen vergleichbaren Einsatz gegeben, teilte die Tessiner Kantonspolizei auf Anfrage mit.

Keine Anschläge geplant

Dabei habe es keinerlei erkennbare Anschlagspläne gegeben, sagte BA-Informationschef André Marty gegenüber dem Schweizer Fernsehen SRF. Ob es sich wirklich um eine Terrorzelle handele, müssten erst noch die Ermittlungen zusammen mit dem fedpol zeigen.

Derzeit wird laut BA ein Strafverfahren gegen einen schweizerisch-türkischen Doppelbürger sowie gegen einen türkischen Staatsbürger durchgeführt. Bei der am Mittwoch im Tessin festgenommenen Person handle es sich um einen dieser beiden Beschuldigten, teilte die BA auf Anfrage mit.

Moschee durchsucht

Die Tessiner Staatsanwaltschaft präzisierte auf Nachfrage, dass der Zugriff «im Raum Lugano» erfolgte. Dort sei auch ein Gebetshaus durchsucht worden, ohne dass es zu einer Festnahme kam. Verschiedene Tessiner Medien hatten am Donnerstag berichtet, dass es sich dabei um einer Moschee im Luganeser Stadtteil Viganello handelte.

Die beiden Männer werden verdächtigt, gegen das Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen al-Qaida und Islamischer Staat verstossen zu haben. Ausserdem sollen sie sich an einer kriminellen Organisation beteiligt haben. Zusätzlich steht der Vorwurf im Raum, das Verbot von Gewaltdarstellungen verletzt zu haben.

Keine Verbindung zu Anschlag in Berlin

Bei den Ermittlungen, die zur Festnahme im Tessin führten, gebe es keinen Zusammenhang zum Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, dem Tunesier Anis Amri, wie die Bundesanwaltschaft in Bern am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Es handele sich um ein eigenständiges Strafverfahren.

Keine Verbindungen bestünden ausserdem zwischen der Tessiner Festnahme und den Razzien beziehungsweise Verhaftungen in der Winterthurer An'Nur Moschee im vergangenen Jahr.

Verdächtiger auch wegen anderer Vergehen im Visier

Insgesamt gab es am Mittwoch zwei Polizeioperationen, da zusätzlich ein unabhängiges kantonales Strafverfahren durchgeführt wird. Dieses überlappt sich allerdings mit dem Verfahren auf Bundesebene.

Gegen den unter Verdacht der Terrorunterstützung stehenden schweizerisch-türkischen Doppelbürger wird laut der Tessiner Kantonspolizei ausserdem im Zusammenhang mit einer Sicherheitsfirma aus dem Raum Bellinzona ermittelt. Diese war für die Bewachung des kantonalen Asylzentrums in Camorino TI zuständig.

Der Doppelbürger sei Angestellter eines 36-Jährigen gewesen, der am Mittwoch festgenommen worden sei. Er war Geschäftsführer der Sicherheitsfirma. Gegen ihn wird nun wegen Verstössen gegen das Arbeitsgesetz und gegen das Gesetz zu privaten Sicherheitsbetrieben ermittelt. Ausserdem lautet der Vorwurf auf Wucher sowie Freiheitsberaubung und Gewalt gegenüber mindestens einem Asylbewerber. (oli/sda)