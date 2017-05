Kinderzulagen als «Zückerli»

Die Reform

Die CVP dürfte in der Debatte um die Neuauflage der Steuerreform als Mehrheitsmacherin eine zentrale Rolle spielen. CVP-Ständerat Pirmin Bischof skizziert im Gespräch, wie die neue Vorlage aus seiner Sicht eine Chance hat.



Der Grundsatz bleibt gleich: Als Ersatz heutiger Steuerprivilegien, welche die Schweiz auf Druck aus dem Ausland abschaffen muss, werden neue Steuererleichterungen eingeführt. Hier will Bischof nun aber weniger weit gehen. Vor ­allem schlägt er vor, die zins­bereinigte Gewinnsteuer für Unternehmen mit grossem Eigenkapital zu kippen, da sie nicht «demokratiefähig» sei.



Brisanter ist die Frage, woher die von der SP ultimativ verlangte, teilweise Gegenfinanzierung der Steuerausfälle stammen soll. Bischof unterstützt neu einen Vorschlag, den die Bürgerlichen im Parlament im ersten Anlauf abgelehnt hatten: Der Rabatt bei der Dividendenbesteuerung, von dem kleine und mittlere Unternehmen profitieren, soll verbindlich reduziert werden.



Heute beträgt er beim Bund 40 Prozent, in Bern und Zürich 50 Prozent, in anderen Kantonen noch mehr. Bischof plädiert nun wie ursprünglich der Bundesrat für einen Maximalrabatt von 30 Prozent. Dass das Gewerbe dagegen Sturm läuft, nimmt er in Kauf. «Die KMU profitieren am meisten von der Reform, also können sie auch am ehesten einen Beitrag daran leisten.»fab