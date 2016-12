Lenk möchte zur alpinen Costa de Almería werden

An der Lenk sind zwei von drei Wohnungen Zweitwohnungen. Deren Besitzer sind oft seit Jahrzehnten treue Gäste, die nun älter werden. Gemeindepräsident Christian von Känel weiss von etlichen der 2000 Zweitwohnungsbesitzer, die nach der Pensionierung definitiv in die Berge gezogen sind.

In den vergangenen fünf Jahren verzeichneten die Einwohnerdienste 70 Zuzüger im Rentenalter. «Aber nach ein paar Jahren», ergänzt Bauverwalter Jakob Trachsel, «ziehen sie wieder zurück in die Nähe ihrer Familie.»

So lange sie rüstig sind, lockt Rentner die schöne Bergwelt – so wie andere das milde, mediterrane Klima, wenn sie nach Spanien an die Costa de Almería ziehen. Später wird Sicherheit wichtiger: Wie komme ich in meiner Wohnung zurecht? Wo hole ich Unterstützung im Haushalt? Wer pflegt mich?

Altersgerechtes Wohnen

Webportale werben für spanische Seniorenresidenzen mit ­Zusatzangeboten fürs Alter. Projektentwickler Philipp Gatschet aus Port bei Biel, der an der Lenk bewirtschaftete Ferienwohnungen realisiert, vermietet und organisiert, brachte dies auf eine Idee: «Wir möchten im Dorf ebenfalls betreute Alterswohnungen bauen», sagt er.

Damit verbindet Gatschet gleich mehrere Chancen. Leute, denen die Lenk zur zweiten Heimat wurde, könnten hier bleiben. Anderen, die an der Lenk keine Arbeit finden, böte sich eine Beschäftigungsbasis. Man könnte etwas tun gegen die Angst vor einer Negativspirale, die im Dorf seit der Annahme der Zweitwohnungsinitiative um sich greift. ­Alterswohnungen, im Grundbuch als Erstwohnungen vermerkt, fielen auch nicht unter das Bauverbot für Zweitwohnsitze.

Dass die Zahl älterer Menschen an der Lenk steigen könnte, schreckt Bauverwalter Trachsel keineswegs ab: «Viele, die heute schon da sind, beteiligen sich ­aktiv am Dorfleben.» Er empfindet sie als Bereicherung – die sogar über das Soziale hinausgehen könnte: Verwandte animiert es dazu, Besuche gleich mit einem Skiausflug oder einer Wanderung zu verbinden.

Mit all diesen Effekten könnte die Idee Gatschets auch jüngeren Familien, die sonst Richtung Agglomeration abwandern würden, an der Lenk eine Perspektive ­bieten. Gemeindepräsident von ­Känel ist jedenfalls mit von der Partie, «eine sehr gute Idee» sei das.

Tatsächlich habe man auch Bauland dafür, gleich beim Altersheim in der Unteren Halten gelegen. So um die 20 Wohnungen müsste die Alterssiedlung wohl schon umfassen, damit sich die Anlage wirtschaftlich betreiben liesse, peilt Bauverwalter Trachsel über den Daumen. Noch sei die Idee aber nicht einmal ein Projekt. Dazu brauche es Promotoren, Investoren.

Startklares Projekt

Bei Gatschet läge alles bereit. Beim Familienunternehmen Archipex, das er zusammen mit seiner Tochter Dominique führt, liegen schon Pläne bereit. «Wir sind startklar», sagt er. Was fehle, sei grünes Licht von der Gemeinde für den Landkauf.

Wertvolle Erfahrungen sammelte Archipex mit der Résidence Schlössli in Biel. «Dort bauten wir vor zehn Jahren eine Siedlung mit 37 Eigentumswohnungen für altersgerechtes Wohnen», sagt Gatschet. Für viele etwas überraschend, sei der Verkauf der Wohnungen kein Problem gewesen. Dieses Konzept, glaubt er, liesse sich in angepasster und kleinerer Form auch an der Lenk realisieren.

Gatschet ist zwar ein Unterländer, aber einer, der das Umdenken in den Bergen mitgestalten will, das mit der Annahme der Zweitwohnungsinitiative 2012 eingesetzt hat. Trotz unübersehbaren Bremsspuren vor allem im Baugewerbe sieht er in Tourismusorten auch Potenzial für die Zukunft. (Berner Zeitung)