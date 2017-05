«Mein Klient wurde wohl verraten»

Die gestrige Veröffentlichung des Haftbefehls hat der Spionage­affäre einen neuen Dreh gegeben: Die deutschen Ermittler stützen sich darin auf Informationen, die sie angeblich aus einem Verfahren der Schweizer Bundesanwaltschaft haben: Diese ermittelt seit 2015 in anderem Zusammenhang gegen den Spion. M. sah sich damals ­offenbar zu seiner Ver­teidigung gezwungen, den Ermittlern der Bundesanwaltschaft von seiner Tätigkeit für den Nachrichtendienst zu erzählen. Auf nicht ­geklärte Weise gelangten Protokolle aus diesen Vernehmungen an die deutschen ­Behörden, welche die Informationen als Begründung für den Haftantrag benutzten.

Maulwurf in der Schweiz?

Valentin Landmann, Anwalt des Spions, betonte gegenüber dieser Zeitung, dass die von den deutschen Ermittlern verwendeten Informationen erschreckend ­detailliert seien. Sein Mandant sei wohl verraten worden. Möglich sei auch, dass die Deutschen bei der Schweizer Behörde einen Maulwurf installiert hätten. Gemäss den Angaben der deutschen Behörden soll der Schweizer Spion «mindestens von 2012 bis Ende 2015» für den Schweizer Nachrichtendienst (NDB) in Deutschland aktiv gewesen sein.

Die Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments (GPDel) liess am Donnerstag verlauten, dass die Bundesanwaltschaft im Zusammenhang mit der Affäre um den in Deutschland verhafteten mutmasslichen Spion den deutschen Behörden keine Akten weiter­geleitet hatte. Die Geschäfts­prüfungsdelegation hat weitgehende Einblicke in die Tätig­keiten der Bundesanwaltschaft. Auch die GPDel liess aber offen, wie die Informationen über den Spion nach Deutschland gelangt sind.

Noch eine Behörde im Spiel

Dafür wurde am Donnerstag bekannt, dass neben dem Nachrichtendienst und der Bundesanwaltschaft noch eine dritte Bundes­behörde mit dem Spion zu tun hatte: Der Einsatz von Daniel M. geht anscheinend auf ein Informationsersuchen der Bundes­kriminalpolizei zurück. Das berichtete am Donnerstag das Radio SRF. Demnach habe die Bundeskriminalpolizei 2011 im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Bankdaten bei der Credit Suisse ermittelt. Weil Deutschland nicht kooperierte, schaltete die Bundeskriminalpolizei den NDB ein.

Der NDB lieferte dann aber nicht einfach Informationen, sondern beauftragte den Zürcher Privatermittler Daniel M., die Namen von verdächtigen deutschen Steuerfahndern herauszufinden. Eine gewisse Brisanz hat das, weil der NDB eigentlich nicht für Strafermittlungen zuständig ist, sondern für Abklärungen im Vorfeld von Straftaten.

Schulz kritisiert Schweiz

Derweil reisst die Kritik aus Deutschland nicht ab. SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz zeigt sich in der «Tagesschau» alarmiert: «Wenn es wirklich zutrifft, dass der schweizerische föderale Geheimdienst die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung ausspioniert, dann halte ich das für einen skandalösen Vorgang», so Schulz. Fraktionschef Thomas Oppermann sagte der «Süddeutschen Zeitung», das Land solle «besser den Kampf gegen Steuerbetrug unterstützen, statt die Arbeit der Steuerfahnder zu behindern».

Zu den Berichten über den Spitzel hatte bereits der nordrhein-westfälische Finanzmi­nister Norbert Walter-Borjans (SPD) dem «Kölner Stadt-Anzeiger» vom Donnerstag gesagt, dies wäre eine «neue Dimension» des Skandals. Auch er forderte das Land zu einer künftigen «kons­truktiven Zusammenarbeit ge­gen Steuerbetrug» auf.

Schweizer Politiker verteidigen den Einsatz des Spions in Deutschland hingegen. Corina Eichenberger, Vizepräsidentin der Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments, hat diese Woche gesagt, die GPDel habe sich vor etwa fünf Jahren mit dem Fall beschäftigt. Der Nachrichtendienst habe ihr den Einsatz dargelegt. Der Schweizer arbeitete in einer Zeit für den Nachrichtendienst, in der die Schweiz als Schwarzgeldoase massiv unter Druck war.

«Die Deutschen haben illegale Wirtschaftsspionage betrieben, indem sie illegale Daten-CDs erwarben», sagte Eichenberger. Sie geht nicht davon aus, dass die Verhaftung des Mannes in Frankfurt von vergangener Woche etwas mit den Tätigkeiten vor fünf Jahren zu tun hat. «Was jetzt passiert, ist wahrscheinlich etwas anderes», sagte Eichenberger. (Berner Zeitung)