Millionen für einen kaum befahrenen Tunnel

Der Weissenstein, hoch oben auf der ersten Jurakette bei Solothurn, bietet wunder­bare Aussichten vom Säntis bis zum Mont Sujet. Der Weissen­stein­tunnel, tief unten im Fels, bietet wunderbare Einsichten in die Schweizer Verkehrspolitik. Die Geschichte dieses 3,7 Kilometer langen, 110 Jahre alten und nicht besonders wichtigen Eisenbahntunnels zeigt beispielhaft, wie ­locker der Steuer­franken sitzt, wenn es um den Regionalverkehr geht und eine Region sich laut genug benachteiligt fühlt.

Das fein verästelte Netz der Bahn- und Buslinien bis hinaus in ent­legene Randregionen ist der Schweiz lieb und teuer. So hat am Mittwoch auch der Nationalrat entschieden, die Bundesbeiträge an den Regionalverkehr weiter zu erhöhen. In der Verkehrspolitik fällt es dem Bund traditionell schwer, Prioritäten zu setzen. Im Gewirr regionalpolitischer Wünsche und gegenseitiger Versprechen haben übergeordnete Interessen einen schweren Stand.

Bescheidene Wirkung

Das ist das grosse Glück des Weissen­steintunnels. Zwischen Oberdorf und Gänsbrunnen gelegen, ist er Teil der Linie zwischen Solothurn am Jurasüdfuss und Moutier im Berner Jura. Das Bauwerk ist sanierungsbedürftig. Die Betreiberin BLS musste auf 500 Metern Schutznetze einbauen, um sicher zu sein, dass keine Steine auf die Schienen fallen.

Nach langem Hin und Her hat das Bundesamt für Verkehr (BAV) im Februar 2017 entschieden, dass der Tunnel für 85 Millionen Franken saniert wird. Das Amt machte keinen Hehl daraus, dass die Investition angesichts der kleinen Nach­frage wirtschaftlich nicht gerechtfertigt ist. Anfangs hatte denn auch alles darauf hingedeutet, dass dieser Tunnel zum ersten Opfer eines neuen, strengeren Regimes wird, das erst seit 2013 gilt. Doch es kam anders.

Wichtig war der Weissensteintunnel nie. Seine Wirkung beschränkt sich auf eine Handvoll Dörfer nördlich des ­Juras, also «hinter dem Berg», wie man in der Region sagt. Hingegen ist der Tunnel zum Beispiel für die Fahrt Moutier–Solothurn nice-to- ­have: Die Reise via Biel durch den nahen Grenchenbergtunnel dauert 40 Minuten – nur 7 Minuten länger als die direkte Fahrt durch den Weissenstein. Auch die meisten Solothurner kennen den Tunnel vor allem von aussen. Wer mit der Seilbahn auf den Weissen­stein fährt, blickt kurz nach der Ausfahrt aus der Talstation direkt in die baufällige Röhre.

10 Personen pro Zug

Von innen ist der Tunnel weniger bekannt. Im Durchschnitt wurden auf diesem Streckenabschnitt zuletzt 530 bis 560 Personen pro Tag vermerkt. Das sind umgerechnet 10 Personen pro Zug. Der Kostendeckungsgrad der Strecke variiert laut Angaben des Bundes zwischen 16 und 22 Prozent, den Rest bezahlen die Steuerzahler. Damit liegt die ­Linie klar im kritischen Bereich. Für alle Angebote des Regionalverkehrs, die nicht zu mindestens 30 Prozent selbst­tragend sind, trat Mitte 2013 in einer Verordnung eine neue Vorschrift in Kraft: Stehen auf diesen schwach frequentierten Strecken grössere Investitionen in Infrastruktur oder Rollmaterial an, muss der Bund neu «alternative Angebote» prüfen. Konkret muss er unter­suchen, ob die Umstellung von Bahn auf Bus angezeigt ist.

Diese Vorschrift kam beim Weissen­stein zum ersten und bisher einzigen Mal zur Anwendung. Das BAV gab deshalb eigens beim Büro Infras eine Studie über potenzielle Alternativen zur Tunnelsanierung in Auftrag. Diese ergab, dass ein Busbetrieb beidseits des Bergs möglich und – dank Verzicht auf die Tunnel­sanierung – deutlich günstiger wäre. Allerdings wäre die «Angebotsqualität» für die direkt betroffenen Dörfer schlechter. Die Reise­zeiten wären länger – aber nur für «einzelne Ortschaften».

«Es ist jetzt an der Bevölkerung, uns zu beweisen, dass die Investition – die doch sehr hoch ist – gerechtfertigt ist.»



Doris Leuthard

Somit liess sich die entscheidende Frage nicht mehr unter den Tisch wischen: Ist es richtig, zig Millionen in eine Strecke zu investieren, die nur für ein paar Dörfer mit relativ wenigen Einwohnern wichtig ist? Immerhin wird der Bund umgerechnet 150 000 Franken pro Pendler in den Tunnel stecken. Müsste er dieses Geld nicht für andere Bahnprojekte mit breiterem Nutzen einsetzen und dafür dies- und jenseits des Weissenstein das Busangebot verbessern?

Der Widerstandskampf

Die Region unternahm unter Führung der Solothurner Kantonsregierung alles, damit es nicht so weit kommt. Man bestellte bei Infras eine «Ergänzungsstudie», um die eigenen Argumente ausführlich darlegen zu lassen. Man bildete ein Komitee mit allem, was Rang und Namen hat. Man verkaufte «symbolisch» die 6168 Eisenbahnschwellen im Tunnel à 10 Franken, um eine professionelle Kampagne inklusive Internetseite und Medien­bearbeitung zu finanzieren.

Man spannte auch die Bundesparlamentarier ein, allen voran CVP-Nationalrat ­Stefan Müller-Altermatt, der als Widerstandskämpfer perfekt geeignet ist. Als Gemeindepräsident des 600-Seelen-Dorfs Herbetswil wäre er von der Tunnelschliessung ebenfalls betroffen, zudem verfügt er – fast noch wichtiger – über einen ­direkten Draht zu seiner Parteikollegin und Verkehrsministerin Doris Leuthard.

Die Berner helfen

Den Solothurner Tunnelfreunden kam zupass, dass auch der Kanton Bern betroffen ist, und dies ausgerechnet an einer seiner empfindlichsten Stellen: im notorisch unzufriedenen Berner Jura. Eine Verschlechterung der Erschliessung käme für die Berner zu einem denkbar miserablen Zeitpunkt, da in Moutier die Volksabstimmung über den Kantonswechsel zum Jura bevorsteht. Entsprechend beherzt setzte sich die Berner Regierung für den Tunnel ein.

Es klappte. Mitte Februar gab das BAV grünes Licht. Der Tunnel ist für die nächsten 25 Jahre gerettet. Das Amt hält explizit fest, es gewichte die Anliegen der betroffenen Region höher als wirtschaftliche Überlegungen. Und als der Bundesrat Ende März eine Sitzung in Solothurn abhielt, liess sich auch Verkehrsministerin Leuthard persönlich vernehmen: «Es ist jetzt an der Bevölkerung und dem Bahnunternehmen, uns zu beweisen, dass diese Investition – die doch sehr hoch ist – gerechtfertigt ist. Ich erwarte von der ­Bevölkerung, dass sie den Tunnel nutzt.»

Die Solothurner stehen nun vor der Qual der Wahl. Sollen sie künftig möglichst emsig durch den Tunnel fahren, um Leuthard nachträglich den Sinn der 85 Millionen zu beweisen? Oder sollen sie vor dem Tunnel aussteigen und auf den Weissenstein fahren, um mitzuhelfen, die ebendort auch erst kürzlich neu gebaute Seilbahn zu amortisieren?

