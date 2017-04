Mit den Kosten steigt der Druck

Nur die USA geben, gemessen an der Wirtschaftsleistung, mehr Geld für die Gesundheit aus als die Schweiz. Das ist zwar schon länger so, aber gemäss den neusten Zahlen zum Jahr 2015, die das Bundesamt für Statistik gestern vorgelegt hat, hat sich der Abstand der Schweiz auf die nachfolgenden Staaten deutlich vergrössert (siehe Grafik).

Das hat zum Teil technische Gründe, da die Statistik revidiert wurde. Doch selbst wenn man diese Sonderfaktoren ausblendet, sind die Gesundheitskosten im Vergleich zum Vorjahr erneut um imposante 4,3 Prozent gestiegen – nota­bene bei negativer Teuerung. Die Ausgaben pro Einwohner be­trugen im Jahr 2015 rund 785 Franken im Monat.

Die neuen Zahlen sind Wasser auf die Mühlen der Kritiker im Parlament, die in den letzten Monaten wieder deutlich lauter nach einer wirksamen Kontrolle der Gesundheitskosten rufen. Der Druck auf den Bundesrat und die Branche – Ärzte, Spitäler und Krankenkassen – ist hoch.

Akut ist zurzeit der Streit um den veralteten ambulanten Tarif Tarmed. Da die Branche sich bisher nicht auf eine Revision einigen konnte, plant der Bundesrat einen Eingriff. Er will Positionen, die er für überhöht hält, senken und so die Grundversicherung um 700 Millionen Franken im Jahr entlasten. Seine Vorschläge sind bis Juni in der Vernehmlassung.

Gestern stellte sich der Krankenkassenverband Curafutura an einem Mediengespräch hinter die Vorschläge von Gesundheitsminister Alain Berset (SP). Das ist insofern nicht sehr erstaunlich, als diese zum grossen Teil von Curafutura angeregt worden waren. Dem Verband gehören die grossen Versicherer CSS, Helsana, KPT und Sanitas an. Sie haben ­inzwischen nach­gerechnet, wie sich Bersets Eingriff auf die verschiedenen Ärztegruppen auswirken dürfte.

Die Grundversorger – Haus- und Kinderärzte – dürfen demnach mit etwas höheren Einnahmen rechnen. Gemäss den noch provisorischen Berechnungen von Curafutura liegt ihr Gewinn im tiefen einstelligen Prozentbereich.

Umso grösser sind die Einbussen der Spezialärzte. In Ausnahmefällen können diese 10 oder mehr Prozent der heutigen Entschädigungen verlieren. Kein Wunder, haben die Verbände der Spezialisten bereits Widerstand angekündigt. Curafutura-Direktor Pius Zängerle hält die Einbussen jedoch nicht nur für vertretbar, sondern für überfällig.

Weil der aktuelle Tarif den medizinisch-technischen Fortschritt nicht abbilde, profitierten Spezialärzte und Spitäler heute von überhöhten Honoraren, sagt er. «Das hat nichts mit einer fairen, angemessenen Entschädigung zu tun. Höchste Zeit, dass wir im Interesse der Prämienzahler damit aufhören.»

Der Bundesrat entscheidet voraussichtlich nach den Sommerferien definitiv über den ­Tarifeingriff, der bereits ab 2018 wirken soll. (Berner Zeitung)