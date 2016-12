Musiklager erhalten Geld vom Bund

Jugend-und-Sport-Kurse haben in der Schweiz eine jahrzehntelange Tradition. Ab Januar finden nun zum ersten Mal auch ­Jugend-und-Musik-Kurse statt. Nach dem Vorbild von Jugend und Sport (J+S) hat der Bund in den vergangenen Monaten das Programm Jugend und Musik (J+M) auf die Beine gestellt.

Wer Musiklager oder -kurse für Kinder oder Jugendliche durchführt, kann seit Ende November beim Bundesamt für Kultur (BAK) ­finanzielle Unterstützung be­antragen. Laut Lorenzetta Zaugg vom BAK sind die ersten Gesuche bereits eingegangen. Für ein siebentägiges Lager mit 35 Teil­nehmern zahlt der Bund zum ­Beispiel knapp 5000 Franken. Allerdings muss dieses von einem zertifizierten J+M-Leiter durchgeführt werden. Seit September bietet der Bund die Ausbildung zum J+M-Leiter an, bisher hätten diese über 100 Personen absolviert, sagt Zaugg.

«Kernanliegen unerfüllt»

Mit dem Programm J+M will der Bund die musikalische Aktivität von Kindern und Jugendlichen fördern. Mindestens 1000 Teilnehmer sollen es im kommenden Jahr sein, in vier Jahren mindestens 5000. Gemessen an den jährlich 930 000 Teilnehmern am J+S-Programm ist das noch bescheiden. Budgetiert sind entsprechend weniger Bundesmittel von jährlich 2,5 Millionen Franken, bei J+S sind es rund 100 Millionen Franken im Jahr.

Der Bund hat das Programm J+M aufgrund des neuen Verfassungsartikels zur musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen eingerichtet. Das Stimmvolk hat den Artikel 2012 mit einem Ja-Anteil von 73 Prozent gutgeheissen.

Darin steht, dass Bund und Kantone die musikalische Bildung fördern und sich für einen hochwertigen Musikunterricht an Schulen einsetzen. Der Artikel ging als Gegenvorschlag aus der Initiative «Jugend und Musik» hervor. Hector Herzig war Mitglied des Initiativ­komitees. «Das Programm J+M ist ein guter Schritt in die richtige Richtung», sagt er. Damit erfülle der Bund seinen Auftrag, der Jugend den Zugang zur Musik zu ­ermöglichen. «Doch die Kern­anliegen des Artikels und der ursprünglichen Initiative bleiben unerfüllt», so Herzig. Das Programm J+M beschränke sich auf den Freizeitsektor.

Laut den Initianten hätte man aber vor allem in der Schule die Musik stärker verankern sollen. In diesem Bereich sei bisher nichts geschehen. «Weil für die Schulbildung die Kantone zuständig sind, wären nun 26 Durchsetzungsinitiativen nötig», sagt Herzig. Das Anliegen der Initianten war, den Musikunterricht in den Volksschulen zu stärken, die Musikschultarife zu harmonisieren beziehungsweise sozialverträglicher zu gestalten und eine Begabtenförderung ähnlich wie im Sport zu ­ermöglichen.

Vage Vorgaben

Das Bundesparlament hat im Kulturförderungsgesetz einen Artikel zu den Tarifen an den Musikschulen verankert: Staatlich unterstützte Musikschulen müssen die Tarife für Kinder und Jugendliche deutlich tiefer ansetzen als jene für Erwachsene. Für Schüler aus einkommensschwachen Familien sowie für musikalisch Begabte mit einem erhöhten Ausbildungsbedarf sind zusätz­liche Preisreduktionen vorzusehen.

Der Bund macht den Gemeinden und Kantonen aber ­keine Vorgaben, wie stark sie den Musikschulunterricht zu subventionieren haben. So gibt es Unterschiede je nach Kanton oder Gemeinde. Längst nicht für alle Eltern sei es finanziell tragbar, Kindern den Unterricht in der Musikschule zu ermöglichen, sagt Herzig. Hier müsse die öffentliche Hand Hilfe leisten.

(Berner Zeitung)