NDB setzte Daniel M. für Strafermittlungen ein

Der Einsatz des in Deutschland verhafteten Schweizer Spions Daniel M. geht anscheinend auf ein Informationsersuchen der Bundeskriminalpolizei zurück. Das berichtet das «Radio SRF» aufgrund eigener Recherchen. Demnach habe die Bundeskriminalpolizei 2011 in Zusammenhang mit dem Diebstahl von Bankdaten bei der Credit Suisse ermittelt. Weil Deutschland nicht kooperierte, schaltete die Bundeskriminalpolizei den NDB ein. Das hat Cathy Maret vom Bundesamt für Polizei Fedpol, zu dem die Bundeskriminalpolizei gehört, bestätigt.

Der NDB lieferte dann aber nicht einfach Informationen, sondern beauftragte den Zürcher Privatermittler Daniel M., die Namen von verdächtigen deutschen Steuerfahnder herauszufinden. Das ist brisant, weil der NDB eigentlich nicht für Strafermittlungen zuständig ist, sondern für Abklärungen im Vorfeld von Straftaten.

Parlamentarier werden aktiv

Der Anwalt des Schweizers, Valentin Landmann, brachte am Donnerstag neue Anschuldigungen vor. Sein Mandant sei «irgendwie verraten worden», sagte Landmann in der SRF-Sendung «Tagesgespräch». Die deutschen Behörden wüssten so umfangreich und detailliert Bescheid; irgendwie seien die Äusserungen, die sein Mandant im Schweizer Verfahren gegenüber der Bundesanwaltschaft (BA) gemacht habe, in die Hände des deutschen Generalbundesanwaltes geraten.

Dieser Darstellung widerspricht die Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel). Ihrer Ansicht nach hat die BA den deutschen Behörden keine Akten weitergeleitet, teilte das zuständige parlamentarische Oberaufsichtsorgan nach einer Anhörung von Vertretern des NDB und der BA am Donnerstag mit. Doch die GPDel werde «das Geschäft weiter verfolgen».

Kanzlerkandidat Schulz: «Ein gravierender Vorgang»

Derweil reisst die Kritik aus Deutschland nicht ab. SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz sagte der «Süddeutschen Zeitung», sollte der Schweizer Geheimdienst tatsächlich einen Spion auf die Steuerverwaltung in Nordrhein-Westfalen angesetzt haben, sei das «ein gravierender Vorgang». Fraktionschef Thomas Oppermann sagte der Zeitung, das Land solle «besser den Kampf gegen Steuerbetrug unterstützen, statt die Arbeit der Steuerfahnder zu behindern».

Zu den Berichten über den Spitzel hatte bereits der nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) dem «Kölner Stadt-Anzeiger» vom Donnerstag gesagt, dies wäre eine «neue Dimension» des Skandals. Auch er forderte das Land zu einer künftigen «konstruktiven Zusammenarbeit gegen Steuerbetrug» auf.

Maulwurf platziert

Die deutsche Bundesanwaltschaft hatte die Festnahme des Schweizers «wegen mutmasslicher geheimdienstlicher Agententätigkeit» für «den Geheimdienst einer fremden Macht» am vergangenen Freitag mitgeteilt. Der deutsche Bundesgerichtshof verdächtigt Daniel M., mindestens vier Jahre lang «eine nachrichtendienstliche Tätigkeit gegen die Bundesrepublik Deutschland» ausgeübt zu haben.

Sein Auftrag gemäss Haftbefehl: Informationen über deutsche Finanzbeamte zu beschaffen, welche Kundendaten aus schweizerischen Banken aufkauften. Deutschland hatte mit solchen Daten-CDs viele Steuerhinterzieher überführt.

Im Haftbefehl wird dem Mittfünfziger zudem vorgeworfen, er habe «eine Quelle im Geschäftsbereich der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalens platziert».

