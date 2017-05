NDB soll in Deutschland Maulwurf platziert haben

Wenn der Schweizer Spion Daniel M. mit seinen Kontakten beim Nachrichtendienst des Bundes (NDB) kommunizieren wollte, tat er das über ein Coop-Prepaid-Handy, das ihm der Geheimdienst zur Verfügung gestellt hatte. Und zu besprechen gab es einiges: M. soll «mindestens von 2012 bis Ende 2015» für den NDB in Deutschland aktiv gewesen sein. So zumindest stellt es die deutsche Justiz dar. Der Haftbefehl des Bundesgerichtshofs gegen M. liegt dem «Tages-Anzeiger» vor.

M. soll zusammen mit einem deutschen Ermittlungsbüro eine Quelle in der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalens platziert haben. So wollte er an Infos über die Arbeit von Steuerfahndern herankommen, die Steuer-CDs ankauften, um das Schweizer Bankgeheimnis zu knacken. Mithilfe von M. habe die Schweizer Justiz deutsche Beamte identifizieren und Ermittlungen gegen diese einleiten können, so der Haftbefehl.

Auch zur Bezahlung von M. finden sich im Dokument konkrete Angaben. Für die Platzierung der Quelle habe der NDB ein Honorar von 90'000 Euro zugesagt, wovon zwei Teilzahlungen von je 30'000 Euro bereits geleistet worden seien. M. und sein Partner im Ermittlungsbüro hätten je 10'000 Euro Honorar behalten, die restlichen 40'000 Euro seien als «Motivationszahlungen» an Dritte weitergeflossen, die an der Operation beteiligt gewesen seien.

