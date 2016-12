Post beendet Tests mit Lieferrobotern

Köniz Ab dieser Woche sind in den Gemeinden Bern, Köniz und Biberist selbstfahrende Lieferroboter unterwegs. In Köniz sorgen die Geräte vor allem bei Autofahrer und Passanten für Aufsehen. Mehr...

VIDEO Die Post beginnt nächsten Monat Tests mit selbstfahrenden Lieferrobotern. Die koffergrossen Fahrzeuge werden in Bern, Köniz und Biberist unterwegs sein. Paketboten, Velo- und Pizzakuriere müssen sich auf neue Konkurrenz einstellen. Mehr...

Der frische Zopf, die Kaffeekapseln oder das in letzter Minute bestellte Geburtstagsgeschenk kann neu am Sonntagmorgen im Briefkasten liegen. Diesen Service bietet die Post an und stösst auf Kritik. Mehr...