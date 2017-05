Professorale Prügel für Sommaruga

Wäre Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) nicht Justizministerin, sondern Jusstudentin, müsste sie ihre Arbeit wohl noch einmal von vorne anfangen. Ihr Entwurf für eine Reform des Erbrechts, den sie im März 2016 in die Vernehmlassung gegeben hatte, ­löste bei Professoren und weiteren Experten ungewöhnlich heftige Reaktionen aus.

Zwar sind die meisten offen für eine Modernisierung des Erbrechts, das seit 1907 nicht wesentlich verändert worden ist. Sie unterstützen zum Teil sogar die Stossrichtung des Bundesrats: Künftig soll man sein Vermögen freier verteilen können, indem die Pflichtteile reduziert werden, die fix für die Kinder oder den Ehepartner reserviert sind.

Bundesamt «überdenkt»

Doch zahlreiche Rechtsgelehrte halten den Gesetzesentwurf für gründlich misslungen. Die «gesetzestechnische Qualität» sei in vielerlei Hinsicht ungenügend, findet zum Beispiel die Notariatskammer Basel-Stadt. Der Bund möge das ganze Projekt noch einmal überdenken, empfiehlt die Rechts­fakultät der Universität Freiburg.

Das Ganze wirke unvollständig und konzeptlos, urteilen die Erbrechtsspezialisten vom Verein Successio. Die Verbände der Berner Notare und Rechtsanwälte kritisieren, die Vorlage sei redaktionell mangelhaft, widersprüchlich und greife wesentliche Probleme aus der Praxis nicht auf.

Und in einem besonders giftigen Brief schreiben vier Professoren für Privatrecht, tätig in Bern und ­Luzern, der Entwurf sei «sowohl theoretisch als auch praktisch untauglich» – es sei auch höchst zweifelhaft, ob sich dies noch korrigieren lasse. Frei übersetzt: Das Beste wäre, wenn Sommaruga den Entwurf schubladisiert.

So weit wird es zwar nicht kommen. Aber der Bundesrat gibt den Kritikern teilweise implizit recht. Am Mittwoch hat er entschieden, die Reform in zwei Teile aufzuspalten. In den ersten Teil will er die zentralen Elemente aufnehmen, die er für mehrheits­fähig hält: die Verkleinerung der Pflichtteile sowie die Einführung des sogenannten Unterhalts­vermächtnisses. Dieses ist aber ebenfalls umstritten, da es viele neue Rechtsstreitigkeiten auslösen könnte. Auch die Richter sind skeptisch (siehe Kasten).

Nach dem entschlackten, ersten Teil will der Bundesrat später einen zweiten nachliefern, der die anderen, technisch teilweise sehr komplexen Fragen umfasst. «Wir haben eingesehen, dass wir alle diese Vorschläge überdenken und neue Elemente in die Reform aufnehmen müssen», sagt dazu Alexandre Brodard vom Bundesamt für Justiz (BJ). Er beteuert zudem, das Amt werde bei diesen Arbeiten nun auch externe Spezialisten beiziehen.

Verletzte Eitelkeit?

Besonders heftige Kritik hatten in diesem Zusammenhang die Berner Anwälte und Notare geäussert: Das BJ präsentiere «einmal mehr» einen Gesetzesentwurf, ohne vorher wesentliche Akteure aus der Praxis beizuziehen. Das sei ausserordentlich bedauerlich.

Brodard vom BJ entgegnet, im Fall der Erbrechtsrevision habe man zuvor bei drei Professoren ausführliche Gutachten eingeholt. Einer davon ist Peter Breitschmid von der Universität Zürich. Doch auch von ihm kann das Amt keinen Applaus erwarten: Breitschmid zeigt sich in der Vernehmlassung ebenfalls skeptisch. Er hält fest, ihm sei schon im Vorfeld nicht ganz wohl gewesen, da die «dreifache Einzelsicht» der Gutachter «zwangsläufig ein unstrukturiertes Ergebnis hervorbringen musste».

Doch nicht alle Rückmeldungen sind so negativ. Vor allem in der Romandie gibt es Notare und Professoren, welche die Vorlage des BJ wohlwollend aufnehmen. Am anderen Ende der Skala bewegen sich die vier Professoren aus Bern und Luzern, die sogar an der Notwendigkeit der ganzen Übung zweifeln und in Bundesbern eine «konzeptlose Reformfreudigkeit» orten.

Offen bleibt, ob bei der harten Kritik aus der Fachwelt auch verletzte Eitelkeit derer, die nicht beigezogen wurden, mitspielt. Jedenfalls verlangen diverse Professoren und Notare, der Bund müsse für die Reform eines derart wichtigen Rechtsbereichs unbedingt eine Expertenkommission einsetzen. (Berner Zeitung)